Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o “laesu dwylo” wrth fynd i’r afael â dioddefwyr Covid hir.

Mae dioddefwyr yn galw am sefydlu clinigau arbenigol i fynd i’r afael ag effeithiau tymor hir y firws.

Er bod y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £5miliwn er mwyn ehangu’r ddarpariaeth o wasanaethau diagnosis, triniaeth, adsefydlu a gofal i’r rhai sy’n dioddef effeithiau hirdymor Covid-19, gan gynnwys Covid hir yng Nghymru, mae diodefwyr yn dweud nad yw hyn yn ddigon.

“Galwodd y Ceidwadwyr Cymreig am sefydlu clinigau Covid hir yn ôl ym mis Mawrth ac mae’n siomedig gweld gweinidogion Llafur yn llaesu dwylo,” meddai llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Cymru, Russell George.

“Byddai clinigau arbenigol yn caniatáu i glinigwyr ddatblygu’r arbenigedd sydd ei angen i drin y salwch newydd hwn a helpu cleifion ar y ffordd i wella.

“Mae’n rhaid i weinidog iechyd Llafur bellach weithredu ar yr alwad hon gan gleifion a sicrhau bod dull cysylltiedig o fynd i’r afael ag effeithiau Covid hir cyn iddo bentyrru mwy o bwysau ar ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol.”

Mae grwp ymgyrchu o’r enw ‘Long Covid Wales’ yn ceisio codi ymwybyddiaeth am y sawl sy’n dioddef â Covid hir.

Cangen Gymreig o’r mudiad ‘Long Covid Support’ yw hon.

Mae’r mudiad wedi bod yn ymgyrchu’n rhyngwladol i hyrwyddo anghenion meddygol dioddefwyr Covid hir yn ogystal â galw am ymchwil i driniaethau ers mis Mai 2020.

