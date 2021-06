Er bod Cymru wedi gwneud cynnydd sydyn wrth frechu’r boblogaeth, mae angen cynllun clir ar gyfer mynd i’r afael â’r heriau sydd o flaen y wlad, meddai Audit Cymru.

Mae adroddiad Audit yn dweud bod angen cynllun hirdymor sy’n ystyried gwybodaeth am y feirws a brechlynnau wrth i’r sefyllfa esblygu.

Rhaid i’r cynllun hefyd ystyried sut i gynnal gweithlu ar gyfer y brechu, a sicrhau bod lefelau da yn barod i dderbyn y brechlynnau o fewn y gymuned.

Daw hyn wedi i Matt Hancock, Gweinidog Iechyd y Deyrnas Unedig, ddweud fod Cymru wedi brechu’r boblogaeth mor gyflym gan ei bod hi’n gallu dibynnu ar Loegr petai hi’n rhedeg allan o frechlynnau.

Wrth ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru fod y wlad “yn syml yn fwy effeithiol yn defnyddio’r cyflenwad”.

Yr adroddiad

Dyweda adroddiad Audit fod strategaeth frechu Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymhelliant cryf i yrru’r rhaglen yn ei blaen, a bod y rhai sydd wedi bod yn ymwneud â gweithredu’r rhaglen wedi gweithio’n dda i sefydlu ystod o fodelau brechu.

Llwyddodd y modelau i wneud y defnydd gorau o’r brechlynnau sydd ar gael, meddai, gan gynnig cyfleoedd i frechu’n nes at y cymunedau.

Mae’r gyfradd sy’n derbyn brechlynnau yn uchel ar y cyfan, ond mae pryderon ynghylch y lefelau is ymhlith rhai grwpiau ethnig ac mewn cymunedau difreintiedig, yn ogystal â’r nifer sydd ddim yn mynychu apwyntiadau sydd wedi’u trefnu.

Dyweda’r adroddiad mai cyflenwad y brechlyn yw’r ffactor pwysicaf sy’n effeithio ar weithrediad y rhaglen, a bod hwnnw’n ddibynnol ar gyflenwad rhyngwladol.

Dangosa’r ymchwil mai dim ond 0.4% o’r holl frechlynnau a gafodd eu hystyried yn anaddas i’w defnyddio.

Galwadau

Mae Audit Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Iechyd i ddatblygu cynllun hirdymor i weithredu’r rhaglen frechu, gan gynnwys modelau cynaliadwy er mwyn i’r gweithlu allu ymateb i’r cyflenwad a’r galw wrth i wasanaethau eraill ailddechrau.

Yn ogystal, maen nhw’n dweud y dylid ystyried defnyddio elfennau cadarnhaol o’r rhaglen frechu ar gyfer strategaethau brechu ehangach, ac wrth gyflawni rhaglenni eraill o fewn y Gwasanaeth Iechyd.

Mae’n nhw’n galw hefyd am ystyried materion fel gwybodaeth am ddiogelwch brechlynnau, yr angen am ddosau argyfnerthu, a chynnal cyfraddau derbyn da.

“Gwaith ymhell o fod ar ben”

“Mae Cymru wedi gwneud camau breision gyda’i rhaglen frechu yn erbyn COVID-19,” meddai’r Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton.

“Mae cerrig milltir allweddol ar gyfer grwpiau blaenoriaeth wedi’u cyrraedd, a’r rhaglen yn mynd rhagddi’n dda, gyda chyfran sylweddol o boblogaeth Cymru bellach wedi’u brechu.

“Dyma gyflawniad aruthrol, ac mae’n tystio i waith caled ac ymroddiad yr holl unigolion a’r sefydliadau fu’n ymwneud â gweithredu’r rhaglen frechu hyd yma.

“Er hynny, mae’r gwaith ymhell o fod ar ben. Mae angen cynllun tymor hwy sy’n symud y tu hwnt i’r cerrig milltir presennol ac yn ystyried materion o bwys fel gwytnwch y gweithlu brechu, gwybodaeth sy’n datblygu am ddiogelwch brechlynnau, yr angen am ddosau atgyfnerthu, a chynnal cyfraddau derbyn da – yn enwedig yn y grwpiau hynny lle gwelwyd rhywfaint o betruster o ran derbyn brechlyn.”