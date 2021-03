Bydd cyfnod clo torri’r cylch (circuit break) yn dod i rym am dair wythnos ar Ynys Manaw heddiw (dydd Mercher, Mawrth 3).

Daw hyn wedi i’r ynys fwynhau cyfnod o ryddid cymharol rhag cyfyngiadau.

Bydd y cyfyngiadau newydd yn ei gwneud hi’n ofynnol i bobol aros gartref ac eithrio am resymau eithriadol megis ar gyfer bwyd, ymarfer corff neu apwyntiadau meddygol.

“Mae yna drosglwyddiad yn ein cymuned na allwn ei weld ac nad ydym yn ei ddeall,” meddai’r llywodraeth yno.

“Gallwn weld yn awr nad yw hyn yn gwpl o achosion ynysig ond yn lledaeniad mwy cyffredinol.”

We have decided that we will be heading into a further circuit break. From 00:01 on Wednesday we will be putting in place – and legislating for – a set of clear measures. This will be for a period of 21 days. We will review this constantly. #COVID19 #IsleofMan pic.twitter.com/ntDImffGr2

— Isle of Man Government (@IOMGovernment) March 2, 2021