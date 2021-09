Mae ambell i enw Cymraeg wedi ymddangos ar restr enwau stormydd ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Cafodd y rhestr, a fydd yn rhedeg o Fedi 2021 i Awst 2022, ei gyhoeddi heddiw ac mae’n cynnwys Arwen, Gladys ac Olwen.

Eleni, cafodd y cyhoedd gyfle i awgrymu enwau, gyda’r Swyddfa Dywydd, Met Éireann, a KNMI, Swyddfa Dywydd yr Iseldiroedd, yn dewis yr enwau terfynol.

Fe gafodd dros 10,000 o awgrymiadau eu gwneud, gyda’r enwau sydd wedi’u dewis yn adlewyrchu rhesymau cofiadwy dros eu hawgrymu.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae’r enwau’n adlewyrchu’r amrywiaeth sydd yn y Deyrnas Unedig, Iwerddon a’r Iseldiroedd, a’r enw cyntaf i ymddangos fydd Arwen – sy’n boblogaidd yn sgil llyfrau Lord of the Rings.

Ymysg yr enwau eraill ar y rhestr, mae’r enw Albaneg Logan, a gafodd ei awgrymu gan sawl rhiant a nain a thaid – gan gynnwys un a ddywedodd bod ei nai yn “rhedeg trwy’r tŷ fel corwynt”, ac un “sydd mor sydyn â mellten” fel gôl-geidwad.

Mae enw cath sy’n “dod mewn ac actio fel storm” wedi ymddangos ar y rhestr hefyd, gyda Storm Ruby ymhlith yr enwau.

Today we announced the new list of storm names for 2021-22 in partnership with @MetEireann and @KNMI

Did your name make the list? 👇#NameOurStorms pic.twitter.com/K2WXDh9Dym

— Met Office (@metoffice) September 1, 2021