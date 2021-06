Mae merch o Gaerlŷr yn cwyno ar wefan gymdeithasol Twitter ar ôl i’w thad dderbyn carden Sul y Tadau oedd i fod ar gyfer tad teulu o Gymru.

Yn ôl Lauren Hollie, fe wnaeth cwmni Moonpig “ddanfon y garden Sul y Tadau anghywir”.

“A nawr mae ganddo fe lun o deulu Cymreig randym yn lle llun ohonof fi a fe… ardderchog.”

Mae llun dyn a’i dri o blant ar glawr y garden yn dweud ‘Happy Father’s Day Dad’.

Ar y tu fewn, mae’r neges yn dweud “I Dad, Sul y Tadau Hapus mwynha dy ddiwrnod, Llawer o gariad Oddi wrth Cerys, Rhys, Owain a Llion xxxx”.

Moonpig sent my dad the wrong father's day card and now he has a photo of a random welsh family instead of me and him… excellent pic.twitter.com/M1D2b43Cc5

— Lauren Hollie (@laurenholliefit) June 20, 2021