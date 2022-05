Mae Aelodau Seneddol Llafur wedi beirniadu un o weinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig am awgrymu y dylai pobol sy’n dioddef yn sgil yr argyfwng costau byw weithio mwy o oriau neu symud i swydd sy’n talu’n well.

Dywedodd Rachel Maclean, y gweinidog diogelu, wrth Sky News heddiw (dydd Llun, Mai 16) fod y rheiny’n rhai o’r ffyrdd y gall aelwydydd “amddiffyn eu hunain” rhag cynnydd mewn prisiau.

Yn ôl Aelodau Seneddol Cymru, mae ei sylwadau yn dangos bod Llywodraeth San Steffan wedi rhedeg allan o syniadau.

“Wedi colli gafael â realiti ac wedi rhedeg allan o syniadau,” meddai Stephen Kinnock, Aelod Seneddol Llafur dros Aberafan.

“Mae’r bobol hyn wir yn byw mewn bydysawd paralel.

“Fory, fysan nhw’n gallu cefnogi cynllun Llafur i ostwng biliau ynni, a fyddai’n cael ei dalu gan dreth ffawdelw ar yr elwon uchel sy’n cael eu gwneud gan y cwmnïau ynni mawr.

“Ond wnawn nhw ddim.”

