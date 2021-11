Mae Jo Stevens, Aelod Seneddol Llafur Canol Caerdydd, wedi cael ei phenodi’n llefarydd Cymru y Blaid Lafur yn San Steffan wrth i Syr Keir Starmer ad-drefnu ei gabinet.

Roedd hi’n arfer bod yn llefarydd diwylliant, y cyfryngau, chwaraeon a materion digidol yn yr Adran DCMS.

Bydd Jo Stevens, sydd wedi bod yn Aelod Seneddol ers 2015, yn olynu Nia Griffith, yr Aelod Seneddol dros Lanelli.

Bu Jo Stevens yn llefarydd Cymru am ychydig fisoedd rhwng diwedd 2016 a dechrau 2017 a chyn hynny, treuliodd hi gyfnod yn Gwnsler Cyffredinol Cysgodol ac yn llefarydd cyfiawnder ei phlaid.

Mewn neges ar Twitter, dywedodd ei bod hi’n “symud swyddi yn y Cabinet Cysgodol o DCMS i Gymru”.

“Mae hi wedi bod yn fraint gweithio’n agos â phobol hynod dalentog yn y sector DCMS, y sector oedd yn tyfu gyflymaf cyn y pandemig ac un o’r rhai gafodd ei daro galetaf,” meddai.

“Dw i eisiau parhau â gwaith gwych fy ffrind Nia Griffith yn y swydd newydd.”

— Jo Stevens (@JoStevensLabour) November 29, 2021