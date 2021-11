Mae Mabon ap Gwynfor, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn dweud bod angen i rai gwleidyddion “dyfu i fyny” .

Daw hyn ar ôl i gyn-Ysgrifennydd Gwrthblaid San Steffan dros Gymru, Nia Griffith AS, honni mai polisi ym maniffesto Llafur Cymru oedd cynnig cinio ysgol am ddim i ddisgyblion ysgol yng Nghymru.

Mi wnaeth y sylwadau wrth drafod y cytundeb newydd â Llywodraeth Cymru.

Roedd prydau ysgol am ddim yn un o nifer o bolisïau a gafodd eu cyhoeddi ar y cyd rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru fel rhan o gytundeb arloesol rhwng y ddwy blaid.

Dywed Mabon ap Gwynfor wrth golwg360 mai dim ond wrth gydweithio maen nhw wedi gallu gwireddu’r polisïau, gan wrthddweud honiadau Nia Griffith, yr Aelod Seneddol dros Lanelli.

Yn y cyfamser, mae Nia Griffith newydd golli’r cyfrifoldeb dros Gymru yn dilyn ad-drefnu’r wrthblaid heddiw (dydd Llun, Tachwedd 29), gyda Jo Stevens AS yn cymryd ei lle.

Glad to hear @Plaid_Cymru are supporting @PrifWeinidog and our excellent progressive @WelshLabour policies incl extending free school meal provision https://t.co/opI4p2oBse

— Nia Griffith MP (@NiaGriffithMP) November 27, 2021