Roedd hi’n ddiwrnod prysur yn San Steffan heddiw (15 Medi), wrth i’r Prif Weinidog Boris Johnson ad-drefnu ei gabinet.

Daeth hyn ar yr un diwrnod ag oedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn mynd ati i ddileu’r cynnydd o £20 mewn credyd cynhwysol.

Gavin Williamson oedd y cyntaf i golli ei swydd yn yr ad-drefu, gyda Boris Johnson yn ei ddiswyddo fel Ysgrifennydd Addysg.

Roedd wedi bod yn y rôl ers 2019, a daeth o dan bwysau i ymddiswyddo sawl gwaith.

Yr wythnos ddiwethaf, cafodd ei feirniadu ar ôl iddo ddweud ei fod wedi cwrdd â’r pêl-droediwr Marcus Rashford ar-lein, pan oedd mewn gwirionedd wedi siarad â’r chwaraewr rygbi Maro Itoje.

It has been a privilege to serve as Education Secretary since 2019. Despite the challenges of the global pandemic, I’m particularly proud of the transformational reforms I’ve led in Post 16 education: in further education colleges, our Skills agenda, apprenticeships and more. — Gavin Williamson (@GavinWilliamson) September 15, 2021

Cafodd ei alw’n “prat” gan ddirprwy arweinydd y blaid Lafur Angela Rayner.

“Mae’n dda bod Gavin Williamson wedi cael ei ddiswyddo ond fe ddylai fod wedi cael ei ddiswyddo dros flwyddyn yn ôl,” meddai.

“Mae twpdra a methiannau llwyr y prat hwnnw wedi niweidio cyfleoedd bywyd plant ein gwlad ac mae’r llywodraeth hon wedi methu pobl ifanc, athrawon a staff addysg.”

It’s good that Gavin Williamson has been sacked but he should have been sacked over a year ago. That prat’s absolute idiocy, failures and uselessness have damaged the life chances of our country’s children and this government has failed young people, teachers & education staff. — Angela Rayner (@AngelaRayner) September 15, 2021

Daeth cadarnhad yn ddiweddarach mai Nadhim Zahawi fyddai’n disodli Gavin Williamson fel yr Ysgrifennydd Addysg newydd.

Nadhim Zahawi MP @NadhimZahawi has been appointed Secretary of State for Education @educationgovuk#Reshuffle pic.twitter.com/zRxqWQqZV2 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Y Cymro Robert Buckland yn colli ei swydd

Collodd y Cymro Robert Buckland ei swydd fel yr Ysgrifennydd Cyfiawnder a’r Arglwydd Ganghellor, a hynny ar ôl bod yn y swydd am ddwy flynedd.

“Mae wedi bod yn anrhydedd gwasanaethu fel rhan o’r Llywodraeth dros y 7 mlynedd diwethaf, ac fel yr Arglwydd Ganghellor am y 2 ddiwethaf,” meddai.

“Rwy’n hynod falch o bopeth yr wyf wedi’i gyflawni. Ymlaen i’r antur nesaf.”

Yn y cyfamser, cafodd Amanda Milling wedi cael ei diswyddo fel cyd-gadeirydd y blaid Geidwadol.

Diolchodd i Boris Johnson am y cyfle, gan ddweud ei bod hi “wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd bod yn Gyd-Gadeirydd y Blaid Geidwadol”.

“Diolch i’r blaid wirfoddol a’r tîm yn CCHQ am eu cefnogaeth.”

Oliver Dowden gafodd ei benodi fel olynydd Amanda Milling.

Michael Gove yn symud



Fe gollodd Robert Jenrick, Aelod Seneddol Newark, ei swydd fel Ysgrifennydd Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol – gyda Michael Gove ei ddisodli ar ôl gadael ei rôl fel Gweinidog dros Swyddfa’r Cabinet.

Bydd Michael Gove hefyd gyda chyfrifoldeb dros ‘yr Undeb’.

Dywedodd Robert Jenrick ei fod wedi bod yn “fraint enfawr” i wasanaethu fel Gweinidog dros Swyddfa’r Cabinet wrth iddo gadarnhau ei fod yn gadael.

Liz Truss yn disodli Dominic Raab

Collodd Dominic Raab ei swydd fel Ysgrifennydd Tramor, gan symud i fod yn Ysgrifennydd Cyfiawnder, yr Arglwydd Ganghellor a’r Dirprwy Brif Weinidog.

Mae’n debyg bod Rhif 10 yn awyddus i hyn beidio â chael ei ystyried fel cosb yn dilyn ei ymdriniaeth o gwymp Affganistan i’r Taliban.

Liz Truss sydd wedi ei olynu fel Ysgrifennydd Tramor.

The Rt Hon Elizabeth Truss MP @trussliz has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK She remains as Minister for Women and Equalities @GEOgovuk #Reshuffle pic.twitter.com/hGKPeI3Gny — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Priti Patel, Rishi Sunak a Ben Wallace yn cadw eu swyddi

Daeth cadarnhad gan Rhif 10 Downing y byddai Priti Patel yn cadw ei swydd fel Ysgrifennydd Cartref.

Yn fuan wedyn, daeth i’r amlwg fod swydd y Canghellor Rishi Sunak hefyd yn saff yn ogystal â’r Ysgrifennydd Amddiffyn Ben Wallace.

The Rt Hon Rishi Sunak MP @RishiSunak remains Chancellor of the Exchequer @HMTreasury #Reshuffle pic.twitter.com/O46rqgSCA6 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

The Rt Hon Ben Wallace @BWallaceMP remains Secretary of State for Defence @DefenceHQ#Reshuffle pic.twitter.com/vHnEmyYrOM — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Dywedodd Priti Patel ei bod hi’n “fraint” aros yn y Swyddfa Gartref.

“Braint enfawr i barhau i wasanaethu fel Ysgrifennydd Cartref o dan ein Prif Weinidog Boris Johnson,” meddai.

Penodi Nadine Dorries yn Ysgrifennydd Diwylliant

Cafodd Nadine Dorries ei phenodi yn Ysgrifennydd Diwylliant yn hwyr yn y dydd.

Dywedodd ei bod yn “hapus iawn” i gael ei phenodi i’r rôl wrth iddi adael Rhif 10.

Nadine Dorries MP @NadineDorries has been appointed Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport @DCMS#Reshuffle pic.twitter.com/PjkrEgR9Re — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Isod, gallwch ddarllen ein blog byw wrth i’r newyddion dorri.