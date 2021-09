Mae Menna Rawlings yn Llysgennad Prydain i Ffrainc ers pythefnos, a hi yw’r ddynes gyntaf yn y swydd ers 207 o flynyddoedd.

Er iddi gael ei geni yng ngogledd Llundain i fam a gafodd ei magu yn y Rhondda, buodd hi’n ymweld yn gyson â Chymru.

“Cafodd fy mam ei geni a’i magu yng nghwm Rhondda, fe wnaeth hi gwrdd â fy nhad yn Llundain felly cefais fy magu yng ngogledd Llundain ond pan oeddwn i’n 18, penderfynodd fy nheulu cyfan ddychwelyd i Gymru”, meddai Menna Rawlings mewn cyfweliad â Newyddion ITV Cymru Wales.

“Yn ystod fy mhlentyndod, roedden ni’n arfer mynd i fyny ac i lawr yr M4 pryd bynnag y gallen ni, er mwyn gweld teulu, felly dwi wastad wedi teimlo bod Cymru’n gartref,” meddai.

“Dwi wedi teithio o gwmpas y byd lot ond Cymru yw’r lle dwi wastad yn dod adref ac mae’n teimlo’n rhan gref iawn o fy hunaniaeth bersonol.”

Yn llysgennad Prydain i Ffrainc, mae ganddi swyddfa yn Paris, a hi yw’r fenyw gyntaf i ddal y swydd ers dros ddwy ganrif, a hynny ar ôl i 36 o ddynion fod yn y swydd.

Deiliad cyntaf y swydd oedd Arthur Wellesley, Dug 1af Wellington a gafodd ei benodi yn 1814.

First day as HM Ambassador to France. I felt the weight of history in the ‘Duff Cooper’ library, but also the lightness of being the first female ambassador to sit at Wellington’s desk and claim it as my own. Then I got stuck in. #diplomacy pic.twitter.com/6rScWEAdnF

— Menna Rawlings (@MennaRawlings) August 23, 2021