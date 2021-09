Mae Comisiwn Ffiniau Cymru wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol ar gyfer y map newydd o etholaethau Seneddol a fydd yn dod i rym yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Yn ogystal â chyhoeddi ei gynigion, mae’r Comisiwn wedi agor cyfnod ymgynghori wyth wythnos ble gall y cyhoedd leisio’u barn ar yr etholaethau arfaethedig.

Cafodd y cynigion eu cyhoeddi yn dilyn cadarnhad yn gynharach eleni y bydd Cymru’n colli 8 Aelod Seneddol, gostyngiad o 40 etholaeth i 32.

Mae’r map etholiadol newydd yn dangos y bydd etholaeth Arfon yn cael ei rhannu’n ddwy, yn ogystal ag etholaeth Ceredigion yn cael ei chyfuno â Gogledd Sir Benfro.

Mae etholaeth Castell Nedd hefyd am ddod yn rhan o etholaeth Gorllewin Abertawe.

O dan reolau a nodir yn Neddf Etholaethau Seneddol 1986 rhaid i bob etholaeth a gynigir gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru gynnwys rhwng 69,724 a 77,062 o etholwyr.

Yr unig eithriad i’r rheol hon yw Ynys Môn sy’n etholaeth warchodedig, ac felly nid yw’n gweld unrhyw newidiadau i’w henw, ei dynodiad na’i ffiniau yn y cynigion hyn.

Heblaw am Ynys Môn, cynigir newidiadau ffiniau ar gyfer pob etholaeth yng Nghymru.

Mae newid i enwau ambell i etholaeth tra bod rhai yn cael eu hamsugno’n llawn i etholaethau cyfagos.

Mae’r cynigion cychwynnol yn edrych fel hyn:

Ystyriodd y Comisiwn sawl ffactor wrth ddatblygu ei gynigion, yn ogystal â’r ystod statudol o etholwyr.

Roedd daearyddiaeth – megis llynnoedd, afonydd a mynyddoedd – yn ystyriaeth bwysig, ynghyd â ffiniau cyfredol fel ffiniau awdurdodau lleol a wardiau.

Mae gan y Comisiwn borth ymgynghori ar-lein ar cffg-arolygon.org.uk sydd yn cynnwys y cynigion yn llawn, a gall aelodau’r cyhoedd gyflwyno eu barn yn uniongyrchol trwy’r porth.

Gall pobol hefyd gymryd rhan yn yr ymgynghoriad trwy e-bostio cffg@ffiniau.cymru neu ysgrifennu at y Comisiwn yn y post i Gomisiwn Ffiniau i Gymru, Ty Hastings, Caerdydd, CF24 0BL.

Roedd map gafodd ei ryddhau gan Guido ddoe (dydd Mawrth, 7 Medig) wedi darogan y newidiadau hyn i fap gwleidyddol Cymru.

Initial proposals for the new Welsh constituencies has been leaked a day early by Guido, here's the first look at the new 32 seat Welsh electoral map (down from 40): pic.twitter.com/qTChXa1cpY

— Election Maps UK (@ElectionMapsUK) September 7, 2021