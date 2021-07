Mae AS Llafur wedi cael ei gorchymyn i adael Tŷ’r Cyffredin ar ôl gwrthod tynnu honiadau yn ôl bod Boris Johnson wedi “dweud celwydd wrth y Tŷ a’r wlad drosodd a throsodd”.

Cafodd Dawn Butler, sy’n cynrhychioli Brent Canolog, ei gorchymyn i adael y siambr gan y Dirprwy Lefarydd dros dro, Judith Cummins.

“Mae pobl dlawd yn ein gwlad wedi colli eu bywydau oherwydd bod y Prif Weinidog wedi treulio’r 18 mis diwethaf yn camarwain y Tŷ hwn a’r wlad drosodd a throsodd,” meddai’r AS.

The moment Labour MP Dawn Butler asked to leave House of Commons after refusing to withdraw claims PM Boris Johnson "lied to the House and the country over and over again"https://t.co/Gb8EbCty4l pic.twitter.com/Tbd4X5QKOo

— BBC Politics (@BBCPolitics) July 22, 2021