Mae cyn-llefarydd y Ceidwadwyr tros Ddiwylliant a’r Gymraeg wedi beirniadu’r Ceidwadwyr Cymreig am wrthwynebu penderfyniad y bydd angen Cymraeg sylfaenol wrth ymgeisio am swyddi o fewn Llywodraeth Cymru.

Roedd Lisa Francis yn Aelod Ceidwadol Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn llefarydd y Gymraeg rhwng 2003-2007.

Mae’n beirniadu gwrthwynebiad y Ceidwadwyr i benderfyniad Llywodraeth Cymru y bydd y Gymraeg yn cael ei nodi fel “sgil dymunol, hanfodol neu i’w dysgu yn y swydd” wrth hysbysebu pob swydd wag a swydd newydd o fewn y llywodraeth.

Wrth siarad â golwg360 dywedodd “Mae’n fy siomi ac yn fy nhristhau”.

“Mae newid ethos wedi bod o fewn y Blaid [Geidwadol]. Pan oeddwn i yno, roeddwn yn gwthio am fwy o ddatganoli a thros Gymru ddwyieithog.

“Ond mae’n ymddangos fod y grŵp presennol sydd yno yn rhwyfo nôl safbwyntiau oedd gennym ni o amddiffyn, magu a datblygu’r iaith.”

Y nod gan Lywodraeth Cymru yw sicrhau bod staff o fewn y llywodraeth yn gallu dangos “lefel ‘cwrteisi’ sylfaenol o leiaf o safbwynt sgiliau Cymraeg” o fewn chwe mis.

Daw ei gwrthwynebiad i’r amlwg wrth ymateb i sylwadau gan Tom Giffard AoS dros Dde-orllewin Cymru a gweinidog cysgodol y Ceidwadwyr dros ddiwylliant, twristiaeth a chwaraeon.

As former Welsh Language spokesperson for the Welsh Conservative Assembly Group (2003-7), I find this quite extraordinary and shows how far to the right the Group has moved I fear #lotsonceachievednowlost

— lisa francis (@fflamglas) July 13, 2021