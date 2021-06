Mae dadansoddiad o’r ffordd y gwnaeth pobol bleidleisio yn etholiadau’r Senedd fis diwethaf yn dangos mai Cymreictod yw un o brif resymau pleidleiswyr Llafur dros gefnogi’r blaid honno.

Cafodd gweminar ei chynnal gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru heddiw (9 Mehefin), gyda sylwebyddion a dadansoddwyr gwleidyddol yn trafod canfyddiadau cychwynnol ynghylch yr etholiad.

Roedd y gweminar hefyd yn trafod Etholiad yr Alban, gydag annibyniaeth a pholisïau’r SNP ymhlith y prif resymau fod pobol wedi pleidleisio drostyn nhw.

Yn ôl dadansoddiad Richard Wyn Jones, Jac Larner, a Paula Surridge, fe wnaeth y Ceidwadwyr gynnydd ar y rhestr ranbarthol yng Nghymru, ond ni chyrhaeddodd hynny eu disgwyliadau.

Wrth ddadansoddi canlyniadau’r Blaid Geidwadol, fe wnaeth Jac Larner gyfeirio at y ffaith eu bod nhw’n parhau i gael trafferth cadw gafael ar y pleidleiswyr sy’n eu cefnogi yn etholiadau San Steffan.

Mae goruchafiaeth etholiadol y Blaid Lafur yng Nghymru yn parhau i fod yn uwch na goruchafiaeth y blaid fwyaf boblogaidd mewn unrhyw genedl is-wladwriaethol arall yn y byd, hyd y gŵyr y dadansoddwyr.

O gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig, a’r hyn ddaeth yn amlwg o etholiadau lleol Lloegr, fe wnaeth plaid Mark Drakeford lwyddo i ennill pleidleisiau’r rhai bleidleisiodd dros Brexit yn ôl gan y Ceidwadwyr.

Dangosa’r dadansoddiad hefyd fod nifer o bobol a wnaeth bleidleisio dros Blaid Brexit yn Etholiad San Steffan yn 2019 wedi pleidleisio dros y Blaid Lafur eleni.

“Petai Keir Starmer wedi llwyddo i wneud yr un fath yn Lloegr byddai wedi cael ei addurno mewn rhosod cochion,” meddai Richard Wyn Jones.

A unique feature (in UK terms) is the Welsh Labour ability to win substantial numbers of Leave voters back from the Conservatives.

"If Keir Starmer had managed the same in England he'd be garlanded in red roses" @RWynJones pic.twitter.com/f0CE2AHGkU

— Wales Governance Centre (@WalesGovernance) June 9, 2021