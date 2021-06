Mae cynnig ar gyfer diwygio Cyfansoddiad Iwerddon wedi cael ei gyflwyno i sicrhau fod gan bob dinesydd hawl i gartref.

Mae’r cynnig wedi dod gan blaid Fianna Fáil ac os byddai’r bil yn cael ei basio, byddai’n golygu fod hawl i gartref yn dod yn rhan o’r Cyfansoddiad.

Byddai’n diwygio Erthygl 43, sy’n ymwneud â hawliau eiddo preifat, gan ychwanegu fod “y Wladwriaeth yn cydnabod, ac y bydd yn amddiffyn, hawl pob person i gael mynediad at gartref addas”.

Yn ogystal, byddai’n cynnwys fod y “Wladwriaeth yn cyflenwi, o fewn yr adnoddau sydd ar gael iddyn nhw, ar gyfer sicrhau’r hawl hon, drwy ddeddfwriaeth a mesurau eraill”.

Mae’r bil yn cael ei drafod heddiw (4 Mehefin), a daw ddiwrnod ar ôl i fil tebyg gan People Before Profit basio ei ail ddarlleniad ddoe.

Er bod geiriad y bil hwnnw ychydig yn wahanol i un Fianna Fáil, mae bil People Before Profit hefyd yn galw am gynnwys hawl i gartrefi yn y Cyfansoddiad.

Dywedodd llefarydd Fianna Fáil ar gartrefi yn y Seanad, Mary Fitzpatrick, fod cartrefi wedi “bod yn flaenoriaeth gyntaf” i’r blaid erioed.

Rhaid i’r polisïau sydd mewn lle ar y funud er mwyn ymdopi â’r argyfwng tai yn y wlad fynd ymhellach, meddai.

“Mae’n ymwneud â’r Wladwriaeth yn mynd ymhellach, mae’n ymwneud â’r Wladwriaeth yn gwneud ymrwymiad parhaol i bob dinesydd fod ganddyn nhw fynediad i gartref diogel a fforddiadwy.

— Senator Mary Fitzpatrick (@votemaryfitz) June 4, 2021