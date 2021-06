Mae Plaid Cymru’n chwilio am brif weithredwr i arwain eu gweithwyr a “gyrru twf a datblygiad y blaid.”

Yn ddiweddar, cafoddd y blaid ei beirniadu gan y sylwebydd gwleidyddol, Richard Wyn Jones, ynghylch eu trefniadau a’u hymgyrchoedd.

Mewn darn diweddar i gylchgrawn Barn, disgrifiodd Richard Wyn Jones ganlyniadau etholiad Senedd Cymru i’r blaid fel “embaras ac yn siop siafins”.

Ychwanegodd fod y Blaid wedi ei chael hi’n “anodd” codi cwestiynau caled am ei hun dros y degawd diwethaf.

🚨 Looking for a new challenge?

🔎 Plaid Cymru is looking for an exceptional person to appoint as Chief Executive – to lead the party’s staff team and to drive the party’s growth and development.

👉 https://t.co/mlZxUiDtG7 pic.twitter.com/hLlPkkwTuY

— Plaid Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Plaid_Cymru) June 4, 2021