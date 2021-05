Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi derbyn dyfarniad llys am ddyled o £535 sydd heb gael ei thalu.

Mae chwiliad o gronfa ddata dyfarniadau’r llys sirol yn dangos y dyfarniad am y ddyled a gofrestrwyd i Boris Johnson yn “Rhif 10 Stryd Downing”.

Dyddiad y dyfarniad, a ddatgelwyd gyntaf gan gylchgrawn Private Eye, yw 26 Hydref y llynedd.

Nid yw’r cofnodion llys swyddogol yn nodi pwy yw’r credydwyr, na natur y ddyled.

