Roedd y trais a brofwyd yn Belfast nos Fercher yn fwy eithafol na’r hyn a brofir fel arfer, yn ôl un o drigolion y ddinas.

Am bron i wythnos mae unoliaethwyr – a llawer ohonyn nhw yn blant – wedi bod yn gwrthdaro yng ngorllewin prifddinas Gogledd Iwerddon, ac mi wnaeth y trais ddwysáu ymhellach neithiwr.

Mae trais hefyd wedi digwydd yn Derry a nifer o ardaloedd eraill yn y Gogledd.

Taflwyd bomiau tân at fysys, cafodd swyddogion heddlu eu hanafu, ac yn ymateb i’r cyfan mae gwleidyddion Stormont wedi cynnal trafodaeth frys fore heddiw.

Ardal unoliaethol yw Shankill Road ac ardal cenedlaetholwyr yw Springfield Road yn bennaf, ac mi daniwyd y trais yn Lanark Way – heol sy’n cysylltu’r ddwy arall.

Ymgyrchydd iaith Wyddeleg yw Dr Liam Andrews sydd yn byw yn ardal Andersonstown yng ngorllewin y ddinas, ac mae yntau’n dweud bod y gwrthdaro wedi bod yn fwy dwys na’r arfer.

“Beth sydd wedi digwydd yw bod yr unoliaethwyr wedi cynhyrfu lot fawr,” meddai. “A dyna’r broblem.

“Beth ddigwyddodd neithiwr oedd bod criw mawr o bobol ifanc wedi ymgasglu ar un ochr o’r gât yn Lanark Way. Roedd cenedlaetholwyr ifanc mas am y noson yn cael hwyl.

“Mae [lefel y trais] uwch na’r arfer, yn enwedig beth ddigwyddodd neithiwr,” meddai wedyn.

“Un o’r pethau oedd wedi cynhyrfu pobol – gan gynnwys Boris Johnson – oedd eu bod nhw wedi herwgipio bws. Roedd y gyrrwr bws mewn perygl o gael ei ladd, a chafodd y bws ei losgi.”

This is not protest. This is vandalism and attempted murder. These actions do not represent unionism or loyalism. They are an embarrassment to Northern Ireland and only serve to take the focus off the real law breakers in Sinn Fein.

My thoughts are with the bus driver. https://t.co/2JRcOb6s8C

— Arlene Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader) April 7, 2021