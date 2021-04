Mae ymchwiliadau ar y gweill ar ôl tân yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd y prynhawn yma (dydd Iau Ebrill 8).

Cafodd Criwiau Tân ac Achub eu galw i’r amgueddfa yn fuan ar ôl hanner dydd, gan ddarganfod tân yng nghromen yr adeilad.

Roedd mwg yn codi o do’r adeilad hefyd.

Mae’r amgueddfa wedi cadarnhau na chafodd unrhyw staff eu hanafu ac ni ddifrodwyd unrhyw gasgliadau.

Cafodd y tân ei ddiffodd yn ddiweddarach ond mae ymchwiliadau i’r hyn a achosodd y tân bellach ar y gweill.

Our crews remain at the scene following a fire at the #NationalMuseumWales in Cathays, #Cardiff.

Firefighters are working at the scene and the fire has now been extinguished.

Thank you for your patience. pic.twitter.com/g0J8Y47b3b

— South Wales Fire and Rescue Service (@SWFireandRescue) April 8, 2021