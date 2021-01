Roedd gwleidyddion a fu’n yfed alcohol ar ystâd y Senedd yn ystod cyfyngiadau’r coronafeirws yn euog o “ymddygiad difrifol, gwael iawn”, yn ôl Syr Alistair Graham, cyn-gadeirydd y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus.

Roedd y BBC yn adrodd bod Paul Davies AoS, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, ynghyd â Darren Millar AoS, a Nick Ramsay AoS, yn yfed gyda’i gilydd yn Nhŷ Hywel, lle mae swyddfeydd gwleidyddion Bae Caerdydd wedi’u lleoli, ar Ragfyr 8.

Roedd yr Aelod Llafur, Alun Davies AoS, hefyd wedi cael ei enwi gan y BBC fel un o’r rhai oedd yno.

Dim ond pedwar diwrnod ynghynt, roedd Llywodraeth Cymru wedi gwahardd tafarndai, bwytai a chaffis rhag gallu gweini alcohol i gwsmeriaid yng Nghymru.

Maen nhw’n gwadu iddyn nhw dorri’r cyfyngiadau, gan ddweud eu bod nhw wedi cadw pellter cymdeithasol yn ystod cyfarfod i drafodd deddfwriaeth arfaethedig, a’u bod nhw wedi yfed alcohol oedd heb ei brynu ar y safle.

Mae Llafur Cymru wedi cadarnhau gwaharddiad Alun Davies o grŵp y Blaid Lafur yn y Senedd tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Galw am ymchwiliad brys

“Dw i’n credu ei fod yn ymddygiad difrifol, gwael iawn gan griw o wleidyddion,” meddai Syr Alistair Graham wrth Radio Wales.

“Dw i’n credu ei fod yn fater difrifol sy’n gofyn am ymchwiliad brys a chamau gweithredu pe bai angen.

“Dw i’n credu bod yn gas gan y cyhoedd ragrith, mae’n gas ganddyn nhw gael gorchymyn gan yr holl wleidyddion i gadw at y rheolau ac yn sydyn iawn, maen nhw’n dod o hyd i enghreifftiau lle mae’n edrych fel pe gallai’r rheolau fod wedi cael eu torri, neu fod yr ymddygiad wedi bod yn amhriodol o ystyried y penderfyniad sydd wedi cael ei wneud i wahardd gwerthu alcohol.

“Dw i’n credu ei bod yn anffodus iawn a byddwn yn meddwl ei fod, fwy na thebyg, yn torri cod aelodau’r Cynulliad drwy ddwyn anfri ar y Senedd.”

Mae’n galw am waharddiad am gyfnod o’r Senedd “i ddangos pa mor gryf mae pawb yn teimlo am eu hymddygiad”.

Etholiadau

Daw’r digwyddiad rai misoedd cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai, ac mae Syr Alistair Graham yn codi cwestiynau ynghylch pa mor addas ydyn nhw fel ymgeiswyr.

“Gydag etholiadau ar y gorwel, rhaid bod y cwestiwn yn codi ynghylch a yw’r rhain yn bobol addas i gynrychioli’r ddwy blaid dan sylw [y Ceidwadwyr a Llafur].”

Dywedodd fod gwaharddiad Alun Davies yn “briodol” gan ddadlau y “dylai’r Ceidwadwyr fod wedi gwneud yr un fath”.

“Mae Cymru mewn argyfwng, mae gweddill y Deyrnas Unedig mewn argyfwng gyda sefyllfa Covid,” meddai.

“Mae pawb yn cadw at y rheolau’n achub bywydau.

“Mae ymddangos yn ddidaro am y rheolau’n peryglu bywydau.

“Mae hwn yn fater difrifol iawn y dylid ei ddatrys yn gyflym iawn.”

Heddlu

Mae llefarydd ar ran Heddlu’r De yn dweud eu bod nhw’n ymwybodol o ymchwiliad gan Gomisiwn y Senedd ac y byddan nhw’n ymchwilio os oes amheuaeth fod rheoliadau’r coronafeirws wedi cael eu torri.