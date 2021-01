Mae Comisiwn y Senedd yn cynnal ymchwiliad yn dilyn adroddiadau bod Aelodau o’r Senedd wedi cynnal “digwyddiad ar ystâd y Senedd y mis diwethaf a allai fod wedi bod yn groes i reoliadau iechyd cyhoeddus”.

Mae’r BBC yn adrodd bod Paul Davies AoS, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, ynghyd â Darren Millar AoS a Nick Ramsay AoS yn yfed gyda’i gilydd yn Nhŷ Hywel, lle mae swyddfeydd gwleidyddion Bae Caerdydd wedi’u lleoli, ar Ragfyr 8.

Mae’r Aelod Llafur Alun Davies hefyd wedi cael ei enwi gan y BBC fel un o’r rhai oedd yno, ac mae ITV yn dweud bod Aelod Llafur o’r Senedd, nad yw wedi’i enwi ganddyn nhw, wedi’i wahardd o’r grŵp tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Mae’r Comisiwn bellach yn ymchwilio i sefydlu beth ddigwyddodd ac a oes angen gweithredu ai peidio.

Dim ond pedwar diwrnod ynghynt, roedd Llywodraeth Cymru wedi gwahardd tafarndai, bwytai a chaffis rhag gallu gweini alcohol i gwsmeriaid yng Nghymru.

Roedd pobol yn dal i gael cyfarfod fel pedair aelwyd ar wahân ond dim ond gyda mesurau cadw pellter a mesurau eraill ac mewn amgylchedd rheoledig, megis mewn tafarn neu gaffi.

Gwahardd Aelod Llafur



Mae’r Blaid Lafur bellach wedi rhyddhau datganiad sy’n dweud fod “Aelod wedi cael ei wahardd”.

“Mae aelod wedi cael ei atal o freintiau aelodaeth Grŵp Llafur y Senedd tra bod ymchwiliad yn digwydd i’r digwyddiad honedig hwn,” meddai llefarydd.

Mae Comisiwn y Senedd wedi rhoi datganiad i golwg360:

“Rydym yn ymwybodol o ddigwyddiad ar ystâd y Senedd y mis diwethaf a allai fod wedi bod yn groes i reoliadau iechyd cyhoeddus a oedd mewn grym ar y pryd,” meddai llefarydd.

“Mae Comisiwn y Senedd yn cymryd y rheoliadau iechyd cyhoeddus yng Nghymru o ddifrif ac wrthi’n ymchwilio i’r mater ar hyn o bryd er mwyn sefydlu darlun cywir o’r hyn ddigwyddodd ac i benderfynu a allai fod angen gweithredu.”

