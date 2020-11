Rhaid i Lywodraeth San Steffan “fwrw ati ar frys” i ddiogelu busnesau’r sectorau croeso a digwyddiadau trwy’r gaeaf.

Dyna mae Ben Lake Aelod Seneddol Ceredigion, wedi ei ddweud yn sgil ei gyfraniad yn Nhŷ’r Cyffredin brynhawn heddiw.

Yn ystod y sesiwn cwestiynau i’r Prif Weinidog, mi dynnodd sylw at yr “ergyd drom” mae’r sectorau croeso a digwyddiadau wedi’u profi yng nghanol yr argyfwng.

‼️ PMQs ‼️

For months @Plaid_Cymru has been calling on the Chancellor to fix the gaps in financial support for businesses. From hospitality supply chains to the self-employed, 1000s of businesses & individuals have been left with no support 👇👇👇 @FSB_Wales @ExcludedUK pic.twitter.com/YJSJsa7xji

— Ben Lake AS/MP (@BenMLake) November 11, 2020