Roedd y darn yma o waith yn wahanol iawn i’r ddwy enghraifft rwy’ wedi’u trafod uchod, ond mae’n debyg mai dyna natur swydd fel hon. Does dim un ffordd benodol o wneud pethau, oherwydd mae pob cymuned yn wynebu heriau gwahanol, ac mae’r hyn mae pob menter gymunedol yn ei gynnig yn unigryw. Mae’r gallu i fod yn hyblyg a cheisio ffeindio datrysiadau amgen yn hanfodol mewn swydd fel hon, ond dyna sy’n ei gwneud hi’n swydd mor ddifyr.

Bu’r noson yn llwyddiant, gyda thrawstoriad o bobol ifanc, canol oed a hŷn Penygroes a Nantlle yn dod ynghyd i fwynhau’r adloniant – oedd yn rhad ac am ddim – yn ogystal â rhannu barn am sefydlu Hwb Treftadaeth a Chelf yn eu milltir sgwâr.

Y gobaith yw y bydd yr hwb yn fan cyntaf i bobol leol a thwristiaid ddod i ddysgu am yr ardal a’i hanes. A pha ffordd well o ddenu pobol i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn na threfnu gig gerddorol? Roedd Yr Orsaf yn cydweld, felly dyma fynd ati i fwcio’r band gwych o Lŷn, Pys Melyn, a DJ Melys, creu poster ar gyfer y noson a hyrwyddo full pelt.

Ymlaen, felly, at y peth olaf dwi am ei drafod yn y blog hwn, gan obeithio eich bod chi’n dal i ddarllen!

Gall gweithio i fenter gymunedol fod yn waith eithaf mewnblyg ar adegau, a hynny oherwydd bod gymaint gan fentrau ar eu platiau, fel ei bod yn anodd cael yr amser i ddysgu am y gwaith mae eraill yn ei wneud yn y maes a’i werthfawrogi.

Yn bresennol roedd tiwtoriaid a staff cynorthwyol Addysg Oedolion Cymru a thua deg o ymarferwyr datblygu cymunedol. Pleser oedd cael rhannu gweledigaeth Cymunedoli Cyf gyda staff Addysg Oedolion Cymru, yn ogystal â chlywed am brofiadau gweithwyr Cwmni Bro Ffestiniog ac ambell fenter arall o ardaloedd y tu hwnt i Wynedd wrth weithio yn y maes.

Ddechrau’r flwyddyn, cawsom y dasg – ar y cyd â Chwmni Bro Ffestiniog – o gynhyrchu rhaglen dysgu am ddatblygu cymunedol ar ran Sefydliad Raymond Williams. Yn rhan o’r gwaith, cafodd diwrnod o ddysgu a datblygiad proffesiynol ei gynnal ar gyfer tiwtoriaid, staff cefnogi dysgu, gweithwyr perthynol a gweithwyr datblygu cymunedol, yng Ngwesty Neuadd Maesmawr yng Nghaersws.

Beth am y gwaith ei hun, felly? Ffolineb fyddai ceisio crynhoi’r holl waith sydd wedi cael ei wneud ers i mi ddechrau yn y swydd. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn drowynt o fynychu cyrsiau hyfforddi, gweithio ar geisiadau grant, a darparu cefnogaeth o bob math i fentrau cymunedol Gwynedd.

Mae hi hefyd yn deg dweud bod rhai o’r cwmnïau mwyaf yng Ngwynedd a Môn bellach yn fentrau cymunedol, gydag Antur Waunfawr, Cwmni Bro Ffestiniog a Menter Môn yn dri chwmni sylweddol o ran cyflogaeth. ‘Mae rhywbeth ar droed yma yng Ngwynedd’, meddyliais. A doeddwn i ddim am fethu allan ar y cyfle i chwarae fy rhan. Rant drosodd!

