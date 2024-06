Ond y cwestiwn nawr yw, beth fydd yn digwydd nesaf i dîm Biden? Roedd hi’n amlwg i bawb oedd yn gwylio fod yr Arlywydd Biden allan o’i ddyfnder yn y ddadl. Efallai bod y ffaith ei fod o wedi gwthio am ddadl gynt na’r arfer yn y broses o’i chymharu ag etholiadau’r gorffennol yn fendith mewn cuddwisg i’r Democratiaid.

Ond does dim amheuaeth mai stori’r noson oedd perfformiad yr Arlywydd presennol. Dyma rai o ddyfyniadau ffigyrau mwyaf arwyddocaol y Blaid Ddemocrataidd:

