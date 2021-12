Mae cyfraddau Covid-19 ar eu lefelau uchaf erioed yn wyth o awdurdodau lleol Cymru, ac mae’r gyfradd dros y wlad yn 1,092.5 achos i bob 100,000 person.

Cafodd dros 21,000 o achosion newydd o Covid-19 eu cofnodi yng Nghymru dros gyfnod o ddeuddydd hyd at 9 fore ddoe (29 Rhagfyr).

Ceredigion sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf mewn achosion ledled Cymru, ac roedd y gyfradd dros saith niwrnod hyd at ddoe yn 1,163.8 i bob 100,000 person yn y sir.

Mae gan un ymhob 41 person Covid symptomatig yng Nghymru ar hyn o bryd, yn ôl amcangyfrifon astudiaeth Covid ZOE.

Mae tri chwarter y bobol sydd â symptomau tebyg i annwyd ar y funud yn debyg o fod â Covid, yn ôl dadansoddiad newydd ganddyn nhw.

Yn ôl y ddadansoddiad newydd, mae hynny’n gynnydd o’r 50% a nodwyd yr wythnos ddiwethaf.

Mae’r astudiaeth hefyd yn dweud bod y data’n dangos cwymp yn nifer yr achosion o “annwyd” sydd ddim yn Covid, a chynnydd mewn heintiadau Covid symptomatig.

Dywedodd Dr Claire Stevens, gwyddonydd gyda’r astudiaeth, bod nifer yr achosion o Covid symptomatig dyddiol newydd yn fwy na dwbl y nifer dyddiol yr adeg hon llynedd dros y Deyrnas Unedig.

“Mae nifer yr achosion Covid symptomatig newydd yn fwy na dwbl yr hyn oedden nhw’r adeg hon llynedd, ac rydyn ni ddiwrnod neu ddau i ffwrdd oddi wrth hitio 200,000 [dros y Deyrnas Unedig],” meddai.

“Fodd bynnag, mae’n ymddangos bod y cynnydd sydyn iawn mewn achosion wedi stopio, a bod y cynnydd yn fwy graddol.

“Mae derbyniadau i ysbytai yn dipyn is na’r adeg hon llynedd diolch byth, ond maen nhw dal yn uchel, yn enwedig yn Llundain.”

Mae angen ychwanegu symptomau megis dolur gwddw, cur pen a thrwyn yn rhedeg at y rhestr o symptomau Covid cyn gynted â phosib, meddai.

Awgryma’r data bod achosion ymysg pobol hyd at 55 oed yn arafu, ond bod achosion yn “cynyddu’n sydyn” ymhlith pobol 55 i 75 oed.

Mae hynny’n “peri pryder” meddai gan mai’r grŵp hwn sy’n fwy tebygol o fod angen gofal ysbyty ar ôl dal Covid-19.

Mae’r data diweddaraf yn dangos cynnydd sydyn mewn derbyniadau i ysbytai yng Nghymru, gyda 446 o bobol yn ysbytai Cymru â Covid-19 ar y funud.

O gymharu ag wythnos yn ôl, mae hynny’n gynnydd o 299 person, ond mae’r nifer o bobol mewn unedau gofal dwys yn sefydlog.

BREAKING: There's been a SHARP rise in the number of patients in hospital with #COVID19 over Christmas in Wales.

Latest data shows there are 446 people confirmed with the virus.

…That's up from 299 a week ago. It's one of the sharpest increases we've seen in inpatients. pic.twitter.com/O5P1cg66Hb

— Peter Gillibrand (@GillibrandPeter) December 30, 2021