Bydd gweithwyr Stagecoach yng Ngwent yn cael eu talu £10.50 yr awr, ar ôl i aelodau undeb lafur streicio am 17 diwrnod.

Fe wnaeth tua 200 o Uno’r Undeb sy’n gweithio yn y depos sydd gan y cwmni bysus yng Nghwmbrân, Brynmawr a’r Coed Duon streicio am dair wythnos dros “dâl isel”.

Roedden nhw hefyd am ddechrau streic newydd am ddeufis fory (dydd Mercher, Tachwedd 17), gan fod Stagecoach wedi gwrthod eu galwadau.

Mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, megis gorllewin yr Alban, roedd Stagecoach wedi cynnig codiadau cyflog i’w gweithwyr, ac roedd Uno’r Undeb yn dweud na fydden nhw’n derbyn bod gweithwyr de Cymru’n derbyn llai o gyflog na’u cydweithwyr.

Wrth gyhoeddi’r newyddion, dywedodd Uno’r Undeb Cymru y bydd y codiad cyflog o £9.50 yr awr i £10.50 yn cael ei ôl-ddyddio i fis Ebrill eleni, ac y bydd eu hawliau ac amodau’n cael eu gwarchod. Fydd dim toriadau i dâl salwch y gweithwyr chwaith.

“Rydyn ni’n eithriadol o falch o’n haelodau a’r fuddugoliaeth anferth hon,” meddai Uno’r Undeb Cymru ar Twitter.

“Rhaid i bob gyrrwr bws uno nawr ar gyfer y dyfodol.”

