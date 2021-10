Daeth 200 o bobol ynghyd ar draeth y Parrog yn Sir Benfro heddiw (dydd Sadwrn, Hydref 23) fel rhan o’r ymdrechion i dynnu sylw at argyfwng ail dai yng Nghymru.

Fe fu’r rali’n galw ar Lywodraeth Cymru “i drin yr argyfwng tai fel argyfwng go iawn”, ac “nid dim ond cynnal ymgynghoriadau a thrafod y broblem”.

Ymhlith yr unigolion sydd wedi’u heffeithio gan y sefyllfa mae Heledd Evans o Drewyddel, ac mae hi wedi bod yn sôn am ei phrofiad hi o’r farchnad dai leol.

“Gyda chynnydd aruthrol ym mhrisiau tai eleni, mae dyfodol ieuenctid ein bro a gweddill cefn gwlad Cymru yn fwy ansicr nag erioed,” meddai.

“Dim ieuenctid, dim dyfodol i’n cymunedau gwledig Cymreig.”

“Unwaith ma' nhw ar y farchnad ma' nhw'n mynd yn syth a mynd am brisiau sy' allan o'n nghyrraedd i.” Fe ddaeth 150 o bobl ynghyd yn Nhrefdraeth yn sgil pryder am argyfwng tai yn Sir Benfro. Mwy yma ➡️ https://t.co/AwhjC6M37s pic.twitter.com/tFvwStwl7G — Newyddion S4C (@NewyddionS4C) October 23, 2021

‘Gofid dybryd am ddyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol’

Dywedodd Hedd Ladd-Lewis, un o’r trefnwyr:”Fe benderfynais i drefnu rali yma yn Nhrefrdraeth am bod angen gwneud rhywbeth am y broblem tai,” meddai Hedd Ladd-Lewis.

“Ces i fy magu yn Nhrefdraeth ac mae’r dref wedi newid yn llwyr.

“Mae yna ofid dybryd am ddyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol wrth i brisiau tai amddifadu pobol leol o’r hawl a’r gallu i fyw yn eu cymunedau ac wrth i fwy o dai gael eu prynu fel ail dai ac AirBnBs.

“Mae yna fwy o dlodi rhent wrth i deuluoedd orfod talu rhent afresymol yn y sector breifat, a pha berson lleol gall fforddio talu £400,000 am dy teras? Felly beth fydd dyfodol yr ysgol gynradd? ‘Yn ni wedi gweld beth sy’ wedi digwydd yn Abersoch yn ddiweddar.

“Ar gyfartaledd mae tŷ yn y sir yn £227,000, ond mae tai tair ystafell wely yn gwerthu am bron i £400,000 mewn ardaloedd fel Trefdraeth.

“Gan mai £26,466 yw cyflog cyfartalog y sir mae’n anodd iawn i bobl leol, a phobol ifanc yn enwedig, i brynu tŷ er mwyn byw yn lleol.”

Rali Nid yw Cymru ar Werth ar Draeth Parrog, Tydrath, Sir Benfro. Mae ail dai yn lladd cymunedau – digon yw digon

Rally Wales is not for Sale on.Parrog Beach, Newport Pembs. 2nd homes kill communities – enough is enough@IndiSoundSystem @Cymdeithas @IndyWalesFans pic.twitter.com/U8vYJpvHfJ — Cymru4Palestine (@Cymru4P) October 23, 2021