Mae teyrngedau wedi’u rhoi i ddyn 60 oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mhort Talbot ddydd Gwener (Hydref 1).

Fe ddigwyddodd toc cyn 4.45yp ar ffordd A4241 rhwng Ffordd Afan a Pharc Ynni Baglan, a bu’n rhaid cau’r ffordd am rai oriau wrth i’r heddlu gynnal ymchwiliad.

Wrth i’r ymchwiliad barhau, mae teulu Paul ‘Walter’ Watkins wedi talu teyrnged i “ddyn teulu ymroddedig” sy’n gadael partner, Suzanne Rose, ei blant Rebecca, Robert, Olivia ac Ava, ei rieni Heather a Dennis, ei frawd Garry a’i chwaer Karen, tri o wyrion a neiaint a nithoedd.

#TRIBUTE | The 60-year-old man who died following a road traffic collison which happened shortly before 4.45 pm on Friday October 1st in Port Talbot has been named as Paul Watkins from Sandfields.

— South Wales Police Neath Port Talbot (@SWPNeathPTalbot) October 3, 2021