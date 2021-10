Roedd rhoddwr Torïaidd amlwg a gyfrannodd at ymgyrch arweinyddiaeth Boris Johnson yn rhan o un o sgandalau llygredd mwyaf Ewrop, yn ôl ymchwiliad gan y BBC.

Mae Mohamed Amersi wedi rhoi bron i £525,000 i’r blaid ers 2018.

Mae dogfennau Papurau Pandora yn datgelu sut y bu’n gweithio ar gyfres o gytundebau dadleuol ar gyfer cwmni telegyfathrebiadau Sweden a gafodd ddirwy ddiweddarach o $965m (£700m) mewn erlyniad yn yr Unol Daleithiau.

Mae Mr Amersi yn gwadu unrhyw gamweddau.

