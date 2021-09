Mae disgwyl i Boris Johnson ad-drefnu Cabinet Llywodraeth Prydain heddiw (dydd Iau, Medi 9), ac mae yna sïon yn San Steffan y gallai Ysgrifennydd Cymru golli ei swydd.

Daw hyn yn dilyn adroddiadau gan Brif Ohebydd Gwleidyddol, Jon Craig, sy’n dweud bod Simon Hart ymysg nifer o aelodau seneddol Ceidwadol a allai adael y Cabinet.

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro wedi bod yn y Cabinet ers i Alun Cairns, Aelod Seneddol Bro Morgannwg, ymddiswyddo cyn yr Etholiad Cyffredinol yn Rhagfyr 2019.

Cynyddodd y Ceidwadwyr nifer eu haelodau seneddol yng Nghymru o chwech yn yr un etholiad, gan roi mwy o ddewis iddyn nhw o ran ymgeiswyr ar gyfer y swydd.

Mae’r prif weinidog wedi bod yn sôn am gyhoeddi ad-drefnu’r Cabinet heddiw, er i Downing Street ddweud nad oes “unrhyw gynlluniau”.

The Welsh Secretary has refused to speculate about a possible cabinet reshuffle, rumoured to be imminent. Simon Hart told reporters that he would only give the “stock answer: we’re getting on with our jobs.”

— Adrian Masters (@adrianmasters84) September 8, 2021