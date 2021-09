Mae merch 17 oed sydd yn yr ysbyty gyda coronafeirws yn dweud ei bod wedi cael ei thargedu gan brotestwyr gwrth-frechlyn ar y cyfryngau cymdeithasol ar ôl annog pobl ifanc i gael y brechlyn.

Dywedodd Maisy Evans ei bod wedi ei chyhuddo o ddweud “celwydd” a’i bod yn “actores sy’n cael ei thalu gan y llywodraeth” gan droliau ar-lein.

Mae Maisy wedi cael symptomau gan gynnwys pendro, diffyg anadl, cur pen, colli arogl a blas, yn ogystal â dioddef tolchen gwaed sy’n gysylltiedig â Covid ar ei hysgyfaint. Profodd yn bositif gyda’r feirws ar 14 Awst, dridiau ar ôl cael ei jab Pfizer cyntaf.

Fodd bynnag, mae meddygon wedi mynnu nad yw ei salwch a’i tholchen gwaed yn gysylltiedig â’r brechlyn.

Sorry – but what is actually wrong with people – trolling a 17 year old girl when she’s poorly? Vile. Clearly unfeeling, cold hearted humans with no compassion at all. I feel such pity for them. https://t.co/DWB6Zfi9zf

— Emma Stowell-Corten (@EmmaCorten) August 30, 2021