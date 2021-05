Mae Alun Davies, Aelod Llafur o’r Senedd, wedi cyhuddo Ysgrifennydd Cymru o gamarwain wrth drydar am fuddsoddiad i ddatblygu technoleg werdd, ac mae’n galw arno i ddweud y gwir.

Daw ei ymateb yn dilyn trydariad gan Simon Hart sy’n cyfeirio at £166m sydd wedi cael ei fuddsoddi er mwyn datblygu’r dechnoleg sydd ei hangen ar gyfer “chwyldro diwydiannol gwyrdd” ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r sefyllfa’n cyfeirio at y Deyrnas Unedig i gyd, ac nid yn benodol at Gymru.

“Yr wythnos ddiwethaf, fe wnes i gyflwyno cynllun Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer swyddi yng Nghymru,” meddai Ysgrifennydd Cymru.

“Lai nag un wythnos wedyn, rydyn ni wedi cyhoeddi buddsoddiad o £166m ar gyfer technoleg werdd, gan greu 60,000 o swyddi.

“Newyddion gwych i gymunedau Cymreig fel Pwllperian a Glascoed a’u prosiectau llwyddiannus.”

Yn ôl Alun Davies, sy’n Aelod o’r Senedd dros Flaenau Gwent, mae’r trydariad gan Simon Hart yn un “camarweiniol arall”.

“Mae’r £166m a’r 60k swydd ledled y Deyrnas Unedig,” meddai mewn trydariad.

“Mae’n amser chwalu’r rhifau hyn ac i ddweud y gwir.”

This is another misleading tweet👇 The £166m and 60k jobs are across the whole UK. It’s time to disaggregate these numbers and to tell the truth. https://t.co/FvKnEl3zCg

— Alun Davies AS / MS 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@AlunDaviesMS) May 24, 2021