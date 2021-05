Mae’r RNLI wedi cyhoeddi fideo o syrffiwr yn cael ei hachub o’r môr yn Nhrearddur ym Môn, gan ddweud bod yr ymgais i’w hachub ymhlith y rhai “mwyaf heriol” iddyn nhw ymwneud â nhw.

Mae’r fideo’n dangos y criw yn dychwelyd i’r lan ar ôl brwydro yn erbyn gwyntoedd o hyd at 50m.y.a. er mwyn cyrraedd y syrffiwr, oedd wedi mynd yn agos iawn at greigiau nos Iau (Mai 20).

Yn ôl yr RNLI, roedden nhw wedi gwthio’u hadnoddau i’r eithaf er mwyn achub y ddynes a “chael a chael” oedd hi wrth geisio gwneud hynny.

“Un cyfle” fyddai wedi bod ganddyn nhw, yn ôl llefarydd y gangen leol.

Our volunteers @RNLITREARDDUR were involved in one of their most challenging rescues yesterday, testing their training and equipment to the limit. Your donations help fund the training and kit they need. Click here to help save lives at sea 👉 https://t.co/ZOSLRB6MHD pic.twitter.com/H4cI1ztKbp

— RNLI (@RNLI) May 21, 2021