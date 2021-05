Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS

Bydd Cymru’n symud i rybudd lefel dau heddiw (dydd Llun, Mai 17) gydag ailagor lleoliadau lletygarwch ac adloniant dan do.

Bydd tafarndai, bwytai, bariau a chaffis yn cael ail-agor yn ogystal â sinemâu yn dod ochr yn ochr â chaniatáu i hyd at 30 o bobl gymryd rhan mewn digwyddiadau dan do wedi’u trefnu a hyd at 50 o bobl mewn digwyddiadau awyr agored wedi’u trefnu.

Bu’n rhaid i fusnesau lletygarwch gau, ac eithrio’r rhai sy’n cynnig gwasanaeth tecawê, pan aeth Cymru i gyfnod clo newydd ar Ragfyr 20. Bydd modd i hyd at 50 o bobol ymgynnull mewn digwyddiadau awyr agored.

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud y bydd modd i fusnesau sydd wedi cael eu heffeithio gan y cyfyngiadau hawlio hyd at £25,000 yn rhagor o gymorth er mwyn talu unrhyw gostau.

Bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau i bobol yng Nghymru, ond bydd mesurau diogelu ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith i helpu i atal achosion newydd o’r coronafeirws.

Bydd system goleuadau traffig, sy’n cyd-fynd â Lloegr a’r Alban, yn cael ei chyflwyno, gyda gwledydd yn cael eu rhoi mewn categoriau gwyrdd, melyn a choch, yn dibynnu ar eu cyfraddau coronafeirws.

Mae cwarantin gorfodol ar waith ar gyfer pawb sy’n dychwelyd i’r Deyrnas Unedig o wledydd ar y rhestrau melyn a choch.

Rhaid i bawb sy’n dychwelyd o deithio dramor gael prawf PCR.

Mae pawb nad ydynt yn dilyn y rheolau ar gyfer gwledydd rhestr goch yn wynebu cosbau rhybudd penodedig o £10,000.

“Diogelu iechyd pobol yw ein prif flaenoriaeth”

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “Bydd Cymru, fel rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, yn ailddechrau teithio rhyngwladol.

“Ond diogelu iechyd pobol yw ein prif flaenoriaeth o hyd ac rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i atal coronafeirws rhag cael ei ail-fewnforio i Gymru.

“Ni fydd hyn fel teithio yn y gorffennol. Bydd yn rhaid i bawb sy’n teithio dramor gael prawf pan fyddant yn dod adref ac i lawer o bobol, bydd angen iddynt fynd i gwarantin pan fyddant yn cyrraedd adref.

“Mae dirwyon sylweddol ar gael i’r rhai nad ydynt yn dilyn y gofynion cyfreithiol.

“Nid yw rhai gwledydd yn agor teithio i bobol o’r DU eto.

“Fy nghyngor cryf i yw mai dyma’r flwyddyn i aros gartref a mwynhau popeth sydd gan Gymru i’w gynnig.”

Crynodeb

Dyma grynodeb o’r llacio diweddaraf: