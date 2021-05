Mae canlyniadau’r bleidlais ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throsedd heddluoedd Cymru i gyd wedi’u cyhoeddi erbyn hyn.

Fe fu’n ddiwrnod llwyddiannus i Lafur, wrth iddyn nhw ddal eu gafael ar ardaloedd Gwent (Jeff Cuthbert) a’r De (Alun Michael), a chipio’r Gogledd (Andy Dunbobbin) oddi ar Blaid Cymru ar ôl i Arfon Jones gamu o’r rôl.

Roedd peth llwyddiant i Blaid Cymru, fodd bynnag, wrth i Dafydd Llywelyn ddal ei afael ar ardal Dyfed-Powys.

Cafodd y bleidlais ei chynnal fesul rownd, gyda’r ddau ymgeisydd ar y brig ar ddiwedd y rownd gyntaf yn symud ymlaen i’r ail rownd ac yn mynd ben-ben i gael eu hethol yn Gomisiynydd.

Y canlyniadau terfynol

Mae Alun Michael (Llafur) wedi’i ailethol yn Gomisiynydd Heddlu’r De ar ôl cael buddugoliaeth ysgubol gyda 64% o’r bleidlais – sy’n cyfateb i gyfanswm o 225,463 o bleidleisiau.

Roedd e ymhell ar y blaen i Steve Gallagher (Ceidwadwyr) ar ôl cyfri’r pleidleisiau dewis cyntaf, oedd wedi gorffen â chyfanswm o 127,844 ar ôl cyfri’r pleidleisiau ail ddewis (102,465 ar ôl y dewis cyntaf).

News | Congratulations to @alunmichael who has been successful in the #Election2021 for the role of South Wales Police & Crime Commissioner pic.twitter.com/CFeMyjEkIY — South Wales Police & Crime Commissi🌞ner (@commissionersw) May 9, 2021

“Dw i’n falch o fod wedi cael cefnogaeth yr etholwyr ar draws de Cymru ac o fod wedi cael fy ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd am y trydydd tro,” meddai.

“Mae cryn dipyn wedi’i gyflawni yn ystod rhai blynyddoedd anodd iawn i blismona ond dw i’n awyddus iawn i ni adeiladu ar y seiliau cadarn rydyn ni wedi’u rhoi yn eu lle, a byddaf yn dweud mwy yn fuan am fy nghynlluniau a’m huchelgais ar gyfer y tair blynedd nesaf.”

Dafydd Llywelyn yw Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys o hyd ar ôl trechu’r Ceidwadwr Jon Burns wedi i’r pleidleisiau ail ddewis gael eu cyfri.

Enillodd e 94,488 o bleidleisiau, o gymharu â 77,408 i Jon Burns.

Llongyfarchiadau i @DafyddLlywelyn am gael ei ail-ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd @DyfedPowys — Com|Dyfed-Powys (@DPOPCC) May 9, 2021

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

“Dw i’n hynod falch o gael fy ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd i chi,” meddai.

“Fel eich Comisiynydd presennol, daeth plismona rheng flaen cyn gwleidyddiaeth erioed.

“Mae gen i record gref wrth wireddu fy addewidion ac wrth wrando ar gymunedau Dyfed-Powys.

“Dw i’n falch o’r hyn dw i wedi’i gyflawni ers 2016, ond mae cymaint i’w wneud o hyd.

“Eich diogelwch chi yw fy mhrif flaenoriaeth.

“Dw i eisiau sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys yn parhau’n un o’r llefydd mwyaf diogel i fyw yng Nghymru a Lloegr.”

Andy Dunbobbin (Llafur) yw Comisiynydd newydd Heddlu’r Gogledd, wrth i’r swydd symud o ddwylo Plaid Cymru.

Enillodd e gyfanswm o 98,034 o bleidleisiau, tra bod Pat Astbury wedi ennill 90,149.

Andy Dunbobbin is sworn in as new North Wales PCC#NorthWalesSenedd2021 #LDReporter pic.twitter.com/rhSgJOhQu9 — Conwy and Denbighshire Local Democracy Reporter (@LDRJezHemming) May 9, 2021

Mae Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru yn Arfon, wedi ymateb i’r canlyniad erbyn hyn.

Siomedig iawn na chafodd Ann ei hethol i swydd yr heddlu. Byddai ei phrofiad wedi bod yn gaffaeliad mawr. — Hywel Williams AS/MP (@HywelPlaidCymru) May 9, 2021

Ac mae Llafur wedi cadw eu gafael ar Heddlu Gwent, ar ôl i Jeff Cuthbert gael ei ailethol.

Enillodd e gyfanswm o 92,616 tra bod Hannah Jarvis (Ceidwadwyr) wedi ennill 60,536 o bleidleisiau.

Congratulations @JeffCuthbert on being re-elected as the Police and Crime Commissioner for @GwentPCC. We look forward to continuing to work with you.@ApccChiefExec https://t.co/sCKoWL6OOF — Association of PCCs (@AssocPCCs) May 9, 2021

Dewis cyntaf

Dyma oedd y sefyllfa ar ôl cyfri’r pleidleisiau dewis cyntaf:

Heddlu Dyfed-Powys

Y Ceidwadwr Jon Burns oedd ar y blaen ar ôl y bleidlais gyntaf ar gyfer Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys.

Roedd hi’n ras rhyngddo fe a deilydd presennol y rôl, Dafydd Llywelyn o Blaid Cymru.

Roedd gan Burns 69,112 o bleidleisiau a Llywelyn 68,208 ar ôl y rownd gyntaf.

Heddlu’r Gogledd

Ras rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr oedd hi yn ardal Heddlu’r Gogledd, wrth iddyn nhw frwydro i olynu Arfon Jones (Plaid Cymru).

Andy Dunbobbin oedd yr ymgeisydd Llafur ac roedd ganddo fe 69,455 o bleidleisiau o’r rownd gyntaf, ond roedd gan Pat Astbury (Ceidwadwyr) 75,476.

Roedd hynny’n golygu bod Mark Young (Annibynnol), Ann Griffith (Plaid Cymru) a Lisa Wilkins (Democratiaid Rhyddfrydol) allan o’r ras.

Dyma ymateb Ann Griffith i’w chanlyniad siomedig:

Ann Griffith – segment of her interview with me#NorthWalesPCC2021 #LDReporter pic.twitter.com/XWErcoddRZ — Conwy and Denbighshire Local Democracy Reporter (@LDRJezHemming) May 9, 2021

Heddlu’r De

Ras rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr oedd hi yn ardal Heddlu’r De hefyd, gyda’r Comisiynydd presennol Alun Michael (Llafur) a Steve Gallagher (Ceidwadwyr) yn mynd amdani.

Alun Michael – 177,110

Steve Gallagher – 102,465

Dyma’r rhai oedd allan ohoni ar ôl cyfri’r pleidleisiau cyntaf:

Nadine Marshall – Plaid Cymru: 82,246

Mike Baker – Annibynnol: 37,110

Callum Littlemore – Democratiaid Rhyddfrydol: 19,907

Gail John – Propel: 13,263

Heddlu Gwent

Roedd Llafur ymhell ar y blaen yn ardal Heddlu Gwent hefyd, ac roedd hi’n ras rhwng eu hymgeisydd nhw, y deilydd Jeff Cuthbert a Hannah Jarvis (Ceidwadwyr).

Jeff Cuthbert – 75, 775

Hannah Jarvis – 52,313

Roedd yr ymgeiswyr canlynol allan o’r ras:

Donna Cushing (Plaid Cymru) – 29,392

Paul Harley (Annibynnol) – 13,601

John Miller (Democratiaid Rhyddfrydol) – 7,640

Clayton Jones (Gwlad): 2,615