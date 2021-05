Mae ymchwil newydd gan TUC Cymru yn dangos bod cael mwy o bwerau datganoli i Gymru ymhlith blaenoriaethau gweithwyr wrth edrych tuag at dymor nesaf y Senedd.

Fe wnaeth yr undeb gydweithio â YouGov rhwng Rhagfyr y llynedd ac Ebrill eleni er mwyn siarad â miloedd o weithwyr ledled Cymru i geisio eu barn ar eu byd gwaith, eu profiadau yn ystod y pandemig a’u blaenoriaethau ar gyfer dyfodol y wlad.

Cyn yr etholiad ddydd Iau (Mai 6), mae TUC Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n manylu ar bump o brif flaenoriaethau gweithwyr.

Yn ogystal â rhagor o bwerau datganoli, mae adferiad gwyrdd a theg, a gweithleoedd saffach ymysg y prif flaenoriaethau.

Mae ymchwil TUC Cymru yn dangos bod gweithwyr Cymru yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gael mwy o bwerau ar gyfer creu polisïau mewn sawl maes.

Dywed 56% o weithwyr eu bod nhw’n cefnogi’r ffaith fod Llywodraeth Cymru yn rheoli maes iechyd, a 60% eu bod nhw’n cefnogi’r pwerau datganoledig sydd gan Gymru ym maes addysg.

Yn ogystal, maen nhw’n credu y dylai’r penderfyniadau ynghylch ffurfio polisïau lles, yn ogystal â threthi, gael eu gwneud yng Nghymru.

Mae cefnogaeth gref i gael Llywodraeth Cymru yn rheoli polisïau yn ymwneud â datblygiad economaidd y wlad, gyda 53% yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru gael y pwerau i wneud hynny.

Dywed 30% y dylai San Steffan reoli datblygiad economaidd Cymru, a 17% nad ydyn nhw’n gwybod.

And finally, across a range of devolved and non-devolved issues, workers say they favour the Senedd and not Westminster making the decisions. (6/7) pic.twitter.com/OGk95Ya4sM

— Wales TUC Cymru (@walestuc) May 4, 2021