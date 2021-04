Mae llu o deyrngedau wedi cael eu rhoi i gyn-bennaeth cwmni ceir Ford a fu farw ar ôl damwain gyda thractor yng Ngwynedd.

Roedd Yr Athro Richard Parry-Jones CBE, yn 69 oed.

Roedd yn gyfrifol am oruchwylio datblygiad cynnyrch y cwmni ar draws y byd gyda dylunio, ymchwil a thechnoleg cerbydau.

Diolch iddo fo, y cafodd y brand adfywiad yn y 1990au, gyda modelau fel y Mondeo, Fiesta a Focus.

Awful news that Richard Parry-Jones has been killed on a tractor. You know how we all bang on about how Ford transformed its product in the 1990s, turning the lame Sierra and awful Escort into the world beating Mondeo and Focus? No one deserved more of the credit than RPJ. RIP. pic.twitter.com/FbiJP9yRMQ

— Andrew Frankel (@Andrew_Frankel) April 16, 2021