Mae Prifysgol Bangor dan “straen fawr iawn i herio unrhyw dorri rheolau” yn Neuadd Syr John Morris-Jones (JMJ).

Dyna mae Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) wedi ei ddweud mewn neges at breswylwyr y neuadd, wedi iddo orfod ymddangos o flaen rai o uwch swyddogion y brifysgol.

Bu yn rhaid galw’r heddlu i’r neuadd nos Sadwrn diwethaf, ac mae golwg360 ar ddeall bod rheolau covid wedi eu torri, gyda myfyrwyr wedi gwadd ffrindiau draw am barti.

Yn ei neges at y myfyrwyr ar facebook, mae Llywydd UMCB, Iwan Evans, yn rhybuddio: “Mae’r heddlu wedi gweud hefyd, os bod unrhyw achos arall yn digwydd lle mae rhaid iddyn nhw amharu, fydd y cosb llawer mwy difrifol”.

Ac mae yn erfyn am gadw at y rheolau: “Os ydych yn ymwybodol o unrhyw [un] o mets chi yn bwriadu dod i JMJ am sesh, allwn ni plis gweud wrtho chi i gweud wrthyn nhw i beidio.”

Difrodi’r neuadd

Yn ei neges, mae Iwan Evans hefyd yn crybwyll bod difrod wedi ei achosi yn y neuadd: “Mae’r Brifysgol hefyd yn ymwybodol o llanast a phethau wedi torri mewn fflatiau amrywiol.

“Bydd myfyrwyr oedd yn bresennol yn y fflatiau ar y pryd, pan gafodd unrhyw llanast ei ffeindio, yn derbyn dirwy i dalu i fixo unrhywbeth.”

Yn dilyn yr helbul, bu yn rhaid i Iwan Evans a Llywydd Neuadd Syr John Morris-Jones fynd o flaen Andrew Edwards, Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol ac Ysgrifennydd Cyngor y Brifysgol, er mwyn ceisio datrys y problemau.

Swyddogion diogelwch ar y drws

Mae’r Brifysgol yn erfyn ar bobol i beidio â gwahodd ffrindiau i mewn i’r neuadd am sesh, ac yn nodi na fydd swyddogion diogelwch yn caniatáu i bobol sydd ddim yn byw yn y neuadd Gymraeg gael mynediad i’r adeilad, meddai Iwan Evans yn ei neges i fyfyrwyr.

Bydd swyddog diogelwch ar y drws yn Neuadd Syr John Morris-Jones am y mis nesaf er mwyn “cadw pawb yn ddiogel”.

Ma’r neuadd Gymraeg ar Ffordd Ffriddoedd y ddinas yn cynnwys 134 o stafelloedd hunanarlwyo, gyda myfyrwyr yn talu rhwng £121 a £130 yr wythnos i aros yno.

Ac mae Prifysgol Bangor wedi gorfod delio gydag achosion o covid yn ystod y pandemig.

Er nad oedd modd i’r brifysgol gadarnhau faint o achosion o Covid-19 oedd ymhlith myfyrwyr cyn y Nadolig, cadarnhaodd llefarydd fod achosion ymysg myfyrwyr oedd yn byw ar y campws yn ystod yr hydref.

Mae golwg360 wedi gofyn i Brifysgol Bangor a Llywydd UMCB am ymateb.