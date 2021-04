Mae ITV Cymru wedi gohirio dadl deledu ar drothwy etholiadau’r Senedd.

Roedd disgwyl i’r ddadl Wales Decides gael ei darlledu heno (nos Sul, Ebrill 11) ond mae hi wedi cael ei symud i nos Sul nesaf (Ebrill 18) am 7 o’r gloch.

Daw hyn yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin.

Dywed ITV Cymru fod eu dadl ymhlith arweinwyr y pleidiau llai wedi cael ei symud i nos Lun nesaf (Ebrill 19).

Mae’r prif bleidiau wedi rhoi’r gorau i ymgyrchu dros y penwythnos fel arwydd o barch.

Ymhlith y rhai sydd wedi ymateb i’r cyhoeddiad mae Siôn Jobbins, cadeirydd mudiad annibyniaeth Yes Cymru, sy’n dweud bod y penderfyniad yn “warthus”.

This is discraceful. Votes of this election will impact on every person in Wales's for next 5+ years.

How is continuing with the democratic process an issue in a state which is a constitutional monarchy? Deference has been paid to the Duke's death and will be on Sat, too.

— Siôn Jobbins (@MarchGlas) April 11, 2021