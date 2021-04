Fe fydd enillwyr gwobrau BAFTA 2021 yn cael eu cyhoeddi heno (nos Sul, Ebrill 11), pan gawn ni wybod a yw Anthony Hopkins a Morfydd Clark wedi bod yn llwyddiannus.

Mae Hopkins wedi’i enwebu yng nghategori’r prif actor am ei ran yn y ffilm The Father, ochr yn ochr â Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Adarsh Gourav (The White Tiger), Mads Mikkelsen (Another Round) a Tahar Rahim (The Mauritanian).

Mae Morfydd Clark ar y rhestr fer ar gyfer y wobr ‘Rising Star’ am ei rhan yn y ffilm Saint Maud, a bydd hi’n mynd ben-ben â Bukky Bakray (Rocks), Conrad Khan (County Lines), Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami) a Ṣọpẹ́ Dìrísù (His House / Gangs of London).

Mae’r seremoni’n cael ei chynnal yn rhithiol eleni, ac fe gafodd nifer o wobrau eu cyhoeddi neithiwr (nos Sadwrn, Ebrill 10).

Enillodd Ma Rainey’s Black Bottom ddwy wobr – dylunio gwisgoedd, a gwallt a cholur – tra bod Mank, Rocks a Tenet hefyd wedi cipio gwobrau.

Enillodd Noel Clarke gydnabyddiaeth am ei gyfraniad i’r byd sinema.

Bydd y brif raglen heno’n cael ei chyflwyno gan Dermot O’Leary ac Edith Bowman, gydag 17 o wobrau’n cael eu rhoi, gan gynnwys gwobr arbennig i’r cyfarwyddwr Ang Lee, fydd yn dod yn Gymrawd BAFTA.

Ymhlith y cyflwynwyr eraill ar y noson fydd Hugh Grant, Priyanka Chopra a Tom Hiddleston a byddan nhw’n mynd i Neuadd Albert.