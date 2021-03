Mae aelod o Blaid Diddymu’r Senedd wedi trydar llun o Leanne Wood gyda’r geiriau “wyneb hyll cenedlaetholdeb.”

Wrth ateb i drydariad gan gydlynydd rhanbarthol y Blaid Diddymu yn cyfeirio tuag at Leanne Wood gan ddweud “wyneb cenedlaetholdeb Cymreig”, fe wnaeth Lee Canning drydar y llun gydag enw’r Blaid Diddymu arno.

Yn y neges wreiddiol roedd Leanne Wood wedi dweud bod y “Ceidwadwyr yn Saeson cul cyfalafol, sy’n drewi, yn llwgr, yn dweud celwydd, yn farus, ac yn hiliol, ac yn cael pleser o weld tlodi a chaledi’r dosbarth gweithiol, grŵp y maen nhw’n eu casáu.

“Os ydw i’n tynnu hynny’n ôl yn syth, a fydd e dal yn cyfrif, bydd?”

Trydarodd Leanne Wood y neges wreiddiol gyda’r #VaccineNationalism, gan gyfeirio at y ffaith fod Boris Johnson wedi dweud bod llwyddiant rhaglen frechu y Deyrnas Unedig yn seiliedig ar “fod yn farus”, ac ar “gyfalafiaeth”.

Roedd Lee Canning yn arfer bod yn ddirprwy gadeirydd i’r Ceidwadwyr Cymreig, cyn gadael y blaid ac ymuno â Phlaid Diddymu’r Senedd yn 2019.

Fe geisiodd sefyll fel ymgeisydd dros y Blaid Geidwadol yn etholiadau’r Senedd, ond cafodd ei rwystro rhag sefyll.

Yn ôl Lee Canning yn 2019, cafodd ei rwystro yn sgil “jôc” ar Twitter, pan alwodd e ffrind benywaidd yn “slag”.

Mae nifer o bobol ar Twitter wedi ymateb i’w drydariad, gyda Bethan Sayed, sy’n Aelod o’r Senedd dros Blaid Cymru, yn dweud: “Rhagor o gasineb yn erbyn merched gan y dyn pathetig yma.”

More misogyny in action by this pathetic man. Calling it out where I see it. #IstandwithLeanne https://t.co/iy68F7zcTN

— Bethan Sayed MS/AS (@bethanjenkins) March 30, 2021