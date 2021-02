Mae Megan, merch 25 oed o Fethesda yng Ngwynedd, wedi creu dipyn o enw iddi hi ei hun ar Twitter yr wythnos hon, ar ôl i’w neges gwrth-fwlio fynd yn feiral.

Ar ôl blynyddoedd o dderbyn sylwadau rhywiol a negeseuon creulon ynglŷn â’i phwysau gan ddynion anhysbys ar-lein, roedd Megan yn teimlo ei bod hi’n amser i daro yn ôl.

Erbyn hyn, mae’r neges wedi ennyn cefnogaeth dros 93,000 o bobl ac wedi’i rannu dros 3,000 o weithiau.

Ei gobaith yw defnyddio ei phlatfform newydd i godi ymwybyddiaeth ynglŷn ag effeithiau niweidiol sylwadau brwnt o’r fath ac i ledaenu’r neges sylfaenol, sef i fod yn glên.

“Mae’r comments fela yn aros hefo chdi”

Cafodd Megan amser anodd yn yr ysgol yn blentyn ifanc, ac mae yn dweud iddi gael ei bwlio’n gyson ar hyd ei bywyd.

“Dw i wastad wedi cael fy mwlio,” meddai.

“Ond pan wnes i ymuno hefo Twitter doeddwn i ddim yn disgwyl i’w gael o’n fanna hefyd – roedd Twitter yn fath o safe space i fi ag roeddwn i wedi gwneud lot o ffrindiau ar-lein.

“Y comments dw i wedi’i gael gan ddynion, oedden nhw’n uffernol… yr usual, bod fi’n dew, bod fi’n hyll, pethau awful a comments really sexual hefyd.

“Mae comments fel yna yn aros hefo chdi,” meddai, “fedri di droi dy ffôn i ffwrdd, ond fedri di ddim troi dy hun i ffwrdd.”

Dywedodd bod rheolau llac Twitter, sy’n golygu bod modd i ddefnyddwyr aros yn anhysbys, yn ategu at y broblem.

“Dw i wedi ffeindio bod anonymity yn rhoi lot o hyder i bobl allu bod yn really disgusting,” meddai.

“Achos dydyn nhw ddim hefo’r consequences, does yna neb yn gwybod pwy wyt ti, a fedrith neb ffeindio chdi.”

“Dydi o ddim ots sut wyt ti’n edrych”

Felly, penderfynodd Megan i godi ei llais a rhannu ei neges.

To the men who choose to call me fat online. I’d rather have the body that I have and the soul that I have than be an adult, bullying people online. It doesn’t phase me; says more about you than it does me, babes ♥️ and the fatter my thighs the more dogs that can fit on them. pic.twitter.com/BwS6J9gOLA

— Meg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Megannibyniaeth) February 14, 2021