Mae Dai Davies, cyn-golwr tîm pêl-droed Cymru, wedi marw yn 72 oed.

Cafodd e ddiagnosis o ganser y pancreas y llynedd.

Yn enedigol o bentref Glanaman yn Nyffryn Aman, dechreuodd ei yrfa gydag Abertawe cyn ymuno ag Everton yn 1970.

Ar ôl saith tymor ac 82 o gemau, dychwelodd i Gymru at Wrecsam.

Treuliodd e gyfnod arall gydag Abertawe cyn dod yn chwaraewr-hyfforddwr gyda Tranmere ac yna ymddeol yn 1987.

Enillodd e 52 o gapiau dros Gymru, gan ennill ei gap cyntaf yn erbyn Hwngari ym mis Ebrill 1975.

Roedd yn rhan o’r tîm a gyrhaeddodd rownd yr wyth olaf ym Mhencampwriaeth Cenhedloedd Ewrop yn 1976, a’i ymddangosiad olaf dros Gymru oedd gêm yn erbyn Ffrainc ar 2 Mehefin 1982.

Cafodd hefyd ei urddo i Orsedd y Beirdd yn 1978.

Teyrngedau

Mewn trydariad, dywedodd Clwb Pel-droed Abertawe: “Gorffwys mewn hedd, Dai Davies. Mae pawb yn Ninas Abertawe yn anfon eu cydymdeimlad dwysaf at deulu a ffrindiau cyn-gôlgeidwad yr Elyrch, Dai Davies, a fu farw yn dilyn ei frwydr gyda chanser.”

Rest in peace, Dai Davies ❤️ Everyone at Swansea City send their deepest condolences to the family and friends of former Swans goalkeeper, Dai Davies, who sadly passed away following his battle with cancer. Once a Jack, always a Jack 🤍🖤 pic.twitter.com/27t75OuQdT — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 10, 2021

Dywedodd Sefydliad Cyn-chwaraewyr Everton: “Trist yw adrodd am farwolaeth cyn-gôlgeidwad Everton, Dai Davies. Mae ein meddyliau gyda’i deulu.”

Roedd ei gyd-chwaraewr yn Wrecsam, Mickey Thomas, ymhlith y llu o gyn-chwaraewyr a dalodd deyrnged iddo.

“Newyddion trist am farwolaeth Dai Davies, fy nghyn-gydchwaraewr yn nhîm Wrecsam a Chymru,” meddai Mickey Thomas, “Cymeriad a phêl-droediwr gwych y byddwn yn gweld ei eisiau.”

Sad news hearing the passing of Dai Davies my former team mate of Wrexham and Wales.A great character and footballer who will be sadly missed RIP🙏 — Mickey T (@therealMickeyT) February 10, 2021

‘Llysgennad enfawr i iaith a diwylliant Cymru’

Ar ran Cymdeithas Bêl-droed Cymru, dywedodd Ian Gwyn Hughes, y Pennaeth Cyfathrebu, a weithiodd gyda Davies am sawl blwyddyn ym myd y cyfryngau:

“Rwy’n cofio yn 1970 pan wylies i Dai yn chwarae’n fyw am y tro gyntaf, i dîm D23 Cymru yn erbyn Lloegr yn y Cae Ras. Roedd o’n anhygoel yn y gêm ddi-sgôr.”

“Mae gen i atgofion gwych o wylio Dai dros y blynyddoedd yn chwarae i Abertawe, Everton a Wrecsam yn ogystal â’r tîm rhyngwladol. Ar y pryd ‘doedd gen i ddim syniad y byddwn i’n mynd ymlaen i weithio’n agos gyda Dai yn y cyfryngau.”

“Roeddem ni wedi gweithio ar nifer o gemau gyda’r BBC a S4C, yn ogystal â’r sioe Gôl. Fel gohebydd roedd Dai yn siarad yn ddi-flewyn ar dafod ac yn cael ei barchu gan bawb.

“Fel arwydd o’i gyfraniad at y Gymraeg, cafodd Davies ei wahodd i Orsedd y Beirdd yn 1978.

“Roedd Dai yn llysgennad enfawr i iaith a diwylliant Cymru, fel cawr o bersonoliaeth ar ac oddi-ar y cae. Roedd hi’n bleser i adnabod Dai.”

Sylwebydd

Yn fwyaf diweddar, roedd e wedi bod yn wyneb a llais cyfarwydd ar sylwebaethau Sgorio ar S4C.

Trydarodd Sgorio: “Roedd Dai yn aelod allweddol o’r tîm am flynyddoedd lawer – yn arbenigwr craff a gonest, yn fentor heb ei ail ac yn ffrind i bawb ar y cynhyrchiad.”

Mae tîm Sgorio yn drist eithriadol o glywed y newyddion am farwolaeth Dai Davies. Roedd Dai yn aelod allweddol o'r tîm am flynyddoedd lawer – yn arbenigwr craff a gonest, yn fentor heb ei ail ac yn ffrind i bawb ar y cynhyrchiad. Ein cydymdeimlad dwysaf gyda'r teulu cyfan. pic.twitter.com/M5WLKwefNk — ⚽ Sgorio (@sgorio) February 10, 2021

Mae sylwebydd Sgorio, Dylan Ebenezer, wedi talu teyrnged iddo gan ei alw’n “gawr go iawn,” yn “gymeriad enfawr” ac yn “arwr i fi’n blentyn”.

Nos da Dai. Cawr go iawn. Oedd e’n arwr i fi yn blentyn – a braint cael gweithio gyda fe yn hwyrach ar ‘Gôl’ a @sgorio – cymeriad ENFAWR a gwr bonheddig. Meddwl am y teulu ❤️ pic.twitter.com/5VeL9MWEU2 — Dylan Ebenezer (@DylanEbz) February 10, 2021

Fe wnaeth cyn-ymosodwr Cymru, John Hartson, a fu hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Davies ar Sgorio, drydar ei gydymdeimlad hefyd.

Ysgrifennodd Hartson: “Meddyliau gyda Dai Davies, ei deulu a’i ffrindiau…

“Roeddwn i’n adnabod Dai yn dda iawn – roedd bob amser eisiau eich helpu chi. Gŵr bonheddig go iawn.

“Ces i amseroedd gwych ochr yn ochr â Dai gyda S4C a Sgorio. RIP Legend.”

Thoughts are with Dai Davies,his family and friends.. former Wales, Swansea, Everton,Tranmere goalkeeper.. I knew Dai very well he was always wanting to help you a real gentleman.. had some great times alongside Dai with @S4C and @sgorio RIP Legend 🙏🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️ — John Hartson (@JohnHartson10) February 10, 2021

Ar raglen Dros Ginio ar Radio Cymru, dywedodd y sylwebydd Sgorio, Nic Parry:

“Roedd o bob amser yn gefnogol, wastad yn fodlon cynnig ei help pan o’n i angen cyfweliad neu wybodaeth…

“Yn nes ymlaen yn ei yrfa, [roedd] wastad yn barod i roi gair o gyngor – ac yn rhyfedd iawn dyna un o’r pethau mae’r pêl-droedwyr fuodd yn chwarae gyda fo yn ei ddweud amdano fo…

“Mae hynny yn cynnwys cyn golwr Cymru Neville Southall, oedd yn dweud mai yr hyn roedd o yn ei gofio am Dai – pan oedd angen cefnogaeth pan oeddech chi ar i lawr, doedd neb gwell i’ch codi chi, i’ch dyrchafu chi, ac mi oedd o’n cyflawni y dyletswydd yna at ei gyd-ddyn… mae hynna yn rhywbeth gwerthfawr iawn y bydda’ i’n cofio amdano fo.”

A dywedodd Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon S4C:

“Roedd Dai Davies yn aelod allweddol o dîm Sgorio am flynyddoedd lawer ac yn ffrind annwyl i bawb. Yn ddyn cynnes a charedig, roedd Dai yn ddadansoddwr craff a gwybodus a doedd e’n sicr ddim yn ofn mynegi ei farn yn ddi-flewyn ar dafod.

“Roedd y byd pêl-droed yn ei barchu’n fawr iawn fel un o gôl-geidwaid gorau i chwarae dros Gymru. Heb os, mi fydd colled enfawr ar ei ôl. Rydyn ni’n cydymdeimlo’n fawr gyda’i deulu.”