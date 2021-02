Ar ôl ennill ei gap cyntaf mewn gêm gyfeillgar yn erbyn y Ffrancwyr fis Hydref y llynedd mae’r asgellwr ifanc Louis Rees-Zammit yn mynd o nerth i nerth.

Dros y penwythnos enillodd ei bumed cap rhyngwladol gan wneud ei ymddangosiad cyntaf ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, a’i gais gwych yn y gornel yn selio buddugoliaeth hir ddisgwyliedig i dîm Wayne Pivac.

Cyn penwythnos agoriadol y bencampwriaeth eleni daw unig fuddugoliaethau Cymru dan atweiniad y gŵr o Seland Newydd yn erbyn yr Eidal (ddwywaith) a Georgia.

Eglurodd Louis Rees-Zammit fod hi’n “deimlad gwych” croesi’r gwyn galch yn Stadiwm Principality.

“Yn amlwg byddai wedi bod yn well pe bai 75,000 o bobol yn y stadiwm, ond naill ffordd mae hi wastad yn deimlad da sgorio i fy ngwlad,” meddai.

“Rhaid i mi gydnabod doeddwn i ddim yn hollol siŵr i mi sgorio neu beidio, o’n i’n hyderus, ond bu rhaid i mi gael golwg cyflym ar y sgrin fawr i wneud yn hollol siŵr.

“Doedd hi sicr ddim y diwrnod gorau o rygbi, ond fe enillon ni yn y pen draw a dyna sydd yn bwysig.

“Mi dreuliom ni gwpl o wythnosau yn paratoi ar gyfer y gêm yma, a dw i’n teimlo ein bod ni wedi hyfforddi’n dda iawn dros y bythefnos ddiwethaf er mwyn rhoi perfformiad da at i gilydd – yn amlwg doedd y perfformiad ddim gorau, ond mi gawsom ni’r pedwar pwynt yn y pen draw.”

Ar ôl y rownd gyntaf mae Cymru yn ail yn nhabl y Chwe Gwlad, y tu ôl i Ffrainc.

