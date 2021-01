Mae disgwyl i fwy o eira ddisgyn ar Gymru dros y penwythnos wrth i’r Swyddfa Dywydd osod rhybudd melyn i rannau o’r wlad.

Bydd y rhybudd melyn am eira yn dod i rym am dri o’r gloch fore Sadwrn (Ionawr 30), gan aros mewn grym tan 6 yr hwyr.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai’r eira fod yn drwm ar adegau, gan darfu ar deithio.

⚠️ Yellow weather warning updated⚠️

Snow across parts of Wales and the Midlands ❄️

Saturday 0500 – 1800

Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/mmjL6ZKLTq

— Met Office (@metoffice) January 29, 2021