Mae 270,833 o bobol yng Nghymru bellach wedi eu brechu yn erbyn Covid-19.

Fodd bynnag mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos mai dim ond 47% o bobol dros 80 oed sydd wedi derbyn eu dos cyntaf o’r brechlyn.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi targed i frechu 70% o bobol dros 80 oed erbyn nos Sul (Ionawr 24).

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething yn ystod cynhadledd i’r wasg brynhawn ddydd Llun, Ionawr 25, fod y Llywodraeth yn parhau i wneud cynnydd da o ran brechu pobol yng Nghymru.

“Rydym wedi brechu 8.7% o’r boblogaeth mewn saith wythnos yn unig. Brechu yw ein prif flaenoriaeth,” meddai.

“Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod pobol yn cael y brechlyn cyn gynted â phosib.

“Does gennym ni ddim yr holl ddata yn ôl o’r canolfannau brechu a’r meddygfeydd ledled Cymru i ddangos a ydyn ni wedi cyrraedd 70% eto,” meddai.

Cyfeiriodd y Gweinidog Iechyd, hefyd, at graff gan LBC (isod), sy’n dangos bod Cymru bellach yn gydradd â Lloegr o ran ei chyfradd brechu.

BREAKING: Wales and England are now neck and neck in terms of the rolling rate of *total* vaccinations given out a day against #COVID19 per population.

