Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhuddo AoS Gorllewin Clwyd, Darren Millar, o ddweud “celwydd”, gan alw arno i “gefnogi ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol”.

Daw hyn ar ôl i Darren Millar gyhuddo Llywodraeth Cymru o beidio darparu cyfradd deg o frechlynnau’r coronafeirws i Fwrdd Iechyd Cadwaladr yn y Gogledd.

Roedd y Ceidwadwyr Cymreig wedi honni mai dim ond 17% o’r brechlynnau gafodd eu dosbarthu yng Nghymru hyd at Ionawr 8 yr oedd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi eu derbyn, er bod ganddo 22% o boblogaeth y wlad.

Mewn trydariad sydd bellach wedi cael ei ddileu, dywedodd Darren Millar: “Mae angen i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i anwybyddu Gogledd Cymru a rhoi’r brechlynnau sydd eu hangen arnom i amddiffyn pobol sy’n agored i niwed.”

Wrth ymateb i’r Trydar, galwodd Vaughan Gething y dyfyniad “yn anonest ac yn rhwygol” cyn dweud wrth Darren Millar i “stopio dweud celwydd”.

The quote from Darren Millar is dishonest and divisive. North Wales isn’t being ignored. North Wales has it’s fair share of vaccines & @BetsiCadwaladr will increase delivery again this week. Darren knows all of this. Stop lying and get behind our NHS Darren. https://t.co/5gRs8BIwu5

