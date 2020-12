Mae cyfraddau’r coronafeirws ar gynnydd ar draws y rhan fwyaf o Gymru a Merthyr Tudful sydd â’r gyfradd uchaf ym Mhrydain, mae ffigyrau newydd yn dangos.

Mae’r cynnydd mwyaf yng Nghymru ym Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr sydd â chyfraddau o fwy na 1,000 o achosion fesul 100,000 o bobl yn y saith diwrnod hyd at 14 Rhagfyr.

Merthyr Tudful sydd â’r gyfradd uchaf o achosion Covid-19 newydd o unrhyw ardal awdurdod lleol yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, gyda 1,226.7 o achosion i bob 100,000 o bobl.

Mae hyn i fyny o 689.6 yr wythnos flaenorol.

Pen-y-bont ar Ogwr sydd â’r gyfradd uchaf ond un, ar ôl codi o 561.7 i 1,004.4, gyda 1,477 o achosion newydd.

Mae Blaenau Gwent yn drydydd – yno mae’r gyfradd wedi cynyddu o 611.2 i 923.2, gyda 645 o achosion newydd.

Daw’r ffigurau diweddaraf ychydig ddyddiau ar ôl i Lywodraeth Cymru ddweud y bydd ei ‘rheol aelwydydd’ yn cael ei lleihau i ddwy aelwyd dros y Nadolig, ac y bydd hynny’n cael ei wneud yn gyfraith.

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, hefyd fod y “cynnydd parhaus y coronafeirws” yn golygu y bydd y wlad yn mynd i mewn i glo llawn o 28 Rhagfyr ymlaen.

Conwy ac Ynys Môn sydd â’r cyfraddau isaf yng Nghymru.

Yng Nghonwy, mae’r gyfradd wedi gostwng o 88.7 i 81.9, gyda 96 o achosion newydd.

Ar Ynys Môn mae’r gyfradd wedi gostwng o 47.1 i 38.5, gyda 27 o achosion newydd.

Y rhestr gyflawn

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 14 Rhagfyr, yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru a’r rhai a gynhaliwyd ar drigolion Cymru a brosesir mewn labordai masnachol.

Mynegir y gyfradd fel nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl.

Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diweddaraf (Rhagfyr 15-18) wedi’i eithrio gan ei fod yn anghyflawn ac yn tanddatgan gwir nifer yr achosion.

Mae’r rhestr yn seiliedig ar ddata a gyhoeddwyd ar ddangosfwrdd Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 18 Rhagfyr.

O’r chwith i’r dde, mae’r rhestr fel a ganlyn: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 14 Rhagfyr; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 14 Rhagfyr; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 7 Rhagfyr; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Ragfyr 7.