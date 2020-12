Mae ymchwiliad wedi cael ei lansio gan un o bwyllgorau’r Senedd er mwyn dysgu am effeithiau cael mwy o bobol yn gweithio o gartref neu o bell.

Mae dros hanner y gweithwyr yng Nghymru wedi gweithio o adref am rywfaint o’r amser rhwng Ebrill a Mehefin eleni oherwydd y pandemig ac mae llawer yn dal i wneud hynny.

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Senedd yn clywed gan gyflogwyr, gweithwyr ac arbenigwyr o Gymru a’r Deyrnas Unedig a hefyd yn edrych ar enghreifftiau rhyngwladol lle mae uchelgeisiau tebyg wedi’u gosod.

‘Effaith ddramatig’

“Mae gweithio o bell wedi cael effaith ddramatig ar y ffordd y mae llawer yn gweithio yng Nghymru,” meddai Russell George AoS, cadeirydd y pwyllgor.

“Mae wedi cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, gyda llai o bobl yn gyrru i’r gwaith, gan leihau tagfeydd ar y ffyrdd a gwella ansawdd aer.

“Fodd bynnag, mae wedi bod yn her go iawn i lawer a allai deimlo’n ynysig ac yn ei chael hi’n anodd gweithio gartref am amryw o resymau.”

Cyfeiriodd yr Aelod o’r Senedd at effeithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus a chaffis a siopau coffi sy’n ddibynnol ar fasnach amser cinio.

Ar ei bwynt isaf yn ystod cyfnod y clo cyntaf, roedd y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yn llai nag 20% i gymharu a mis Ionawr.

“Rydym yn awyddus i glywed gan bobl ledled Cymru y mae gweithio o bell wedi effeithio arnyn nhw ac i ddylanwadu ar bolisi Llywodraeth Cymru wrth iddo ddatblygu,” ychwanegodd Russell George.

Mae’r Pwyllgor am edrych ar effeithiau gweithio o bell ar:

Yr economi a busnes

Canol trefi a dinasoedd

Materion sy’n effeithio ar y gweithlu, a sgiliau

Iechyd (corfforol a meddwl) a llesiant

Anghydraddoldebau rhwng gwahanol grwpiau a gwahanol rannau o Gymru (gan gynnwys yr ardaloedd hynny sydd â chysylltedd gwael)

Yr amgylchedd

Y rhwydwaith trafnidiaeth a’r seilwaith

Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais i weld 30% o weithwyr Cymru yn gweithio o gartref neu yn agos at y cartref.