Mae sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru heddiw (Rhagfyr 7) yn cynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal am y tro cyntaf yn 2019, gan lwyddo i gyrraedd bron i filiwn o gyfrifon ar Twitter.

Yn ogystal â’r negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol, manteisiodd nifer o sefydliadau cyhoeddus ar y cyfle i atgoffa’r staff yn fewnol am yr hawliau sydd gan y cyhoedd i’r Gymraeg.

Mae’r ymgyrch, sy’n cael ei gydlynu gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, hefyd yn coffau’r dyddiad y cafodd Mesur y Gymraeg ei basio gan Senedd Cymru.

“Ffordd effeithiol o godi ymwybyddiaeth

Yn ogystal â chydlynu’r diwrnod, mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg hefyd wedi creu pecyn o adnoddau marchnata i sefydliadau, fel modd ymarferol o’u hannog i hyrwyddo hawliau’r Gymraeg.

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts:

“Roeddem yn gweld o’n harolygon mai prin oedd yr enghreifftiau o sefydliadau cyhoeddus oedd yn cynnal ymgyrchoedd i hyrwyddo eu gwasanaethau Cymraeg.

“Felly, cafodd y tîm cyfathrebu syniad o gynnig cymorth ymarferol iddyn nhw, gan greu pecyn o adnoddau marchnata a dynodi diwrnod cenedlaethol i hyrwyddo’r hawliau.

“Wrth reswm, rydym yn disgwyl i’r sefydliadau hyrwyddo eu gwasanaethau trwy gydol y flwyddyn,” meddai, “ond mae rhoi un diwrnod penodol i bawb ddathlu’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael yn ffordd effeithiol o godi ymwybyddiaeth.

“Mae hefyd yn reswm i neilltuo dyddiad bob blwyddyn i atgoffa staff yn fewnol o’r hawliau sy’n bodoli a chynnal gweithgareddau hyrwyddo.”

Heddiw mae hi yn Ddiwrnod Hawliau'r Gymraeg. Dilynwch #maegenihawl i ymuno.

Today we are celebraiting Welsh Language Rights Day – follow #maegenihawl to join in. pic.twitter.com/q5MNoKOoKw

— ComisiynyddyGymraeg (@ComyGymraeg) December 7, 2020